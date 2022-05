Piksi otkrio zašto Vlahović nije na spisku Srbije: Izgleda da je trebalo da ostane u Fiorentini!

"Ljudi imaju pravo kada nas vide u finalu u Kataru (smijeh). Ovaj najbolji u Ligi Evrope, ovaj najbolji strijelac... Sve je moguće u fudbalu, raduju nas njihovi uspjesi, pravi su reprezenti u Evropi i ponosni smo na njih. Upravo zato što je tako nalaze se u reprezentaciji. Čestitam im na svemu, ali me ne zanima previše, već obaveze u Ligi nacija. Sve je to lijepo za njihove karijere, ali sve što su radili moraće i ovdje. Nemaju izgovor kada nose dres sa državnim grbom."

"Ne mogu da branim euforiju, to je svojstveno nama. Ljudi sa pravom očekuju, ali uporedo ne mogu da idem od čovjeka do čovjeka i da govorim 'smirite se malo'. Treba da postoji takva vrsta tenzije i odgovornosti. Mi čvrsto gazimo nogama na zemlji, ne letimo i ima dovoljno vremena za Katar, da se prave analize šta, kako i da li možemo da uradimo."

"Uvijek ima prostora za bilo koga, čak i za njega. Opet ću reći da je lider, igra Zvezde dosta zavisi od Kataija, pored Ivanića. Pokazao je kvalitet, ali imamo kompoziciju tima i potpuno me zadovoljava. Svi ste mogli da vidite i da se uvjerite. Momci koji su na spisku su pokazali visok nivo igre i talenat, zato nastavljaju tamo gdje smo krenuli. Teško mijenjam i imam puno povjerenje u snage koje smo pozvali."

"Ovu Ligu nacija shvatamo vrlo važno, može da nam donese benefit. Razmišljamo da budemo prvi u grupi, ono nas zanima i učinićemo sve da dođemo do njega. Vrijeme slavlja je prošlo i lijepog osjećaja, prošao je Lisabon. Okreće se nova stranica da što spremniji i kvalitetniji dočekamo Ligu nacija, koja nosi takmičarski duh. Respekt Švedskoj, ali najviše sebe respektujemo."

"Bilo je finale dva naša najveća kluba, to je derbi koji moramo da čuvamo i njegujemo, to daje draž, finale Kupa samo po sebi je svetinja. Vidio sam borbenu utakmicu, vidio sam momente kad su jedni bili bolji, pa drugi, ali meč kao meč odlučio je Katai sa dva prelijepa gola, potpuni individualni kvalitet, inspiracija, talenat. Zaslužena pobjeda na kraju, ambijent odličan, a za ovo drugo stvarno nemam komentar."

"To su sve profesionalci, motivacije im neće nedostajati. Svi igrači koji su pozvani su veliki profesionalci, imaju kvalitet i da ih ne cijenim ne bi bili pozvani."

PIKSI O DEBITANTIMA

Selektor Srbije se osvrnuo na pozive za Erhana Mašovića i Strahinju Erakovića.

"Imali smo veliki peh sa Spajićem. Jako mi je žao kada dođe do takvih stvari, ali to je dio posla. Reagovali smo odmah, odlučili smo se da pozovemo Mašovića i Erakovića da budu sa nama. Dobra odluka, jer obojica zaslužuju pohvale."

"Eraković duži period igra na visokom nivou. Vidite na njegovom primjeru koliko je važno pravilo o bonus igračima, jer da ga nema teško da bismo ga vidjeli u prvom timu. On je već mladi reprezentativac, ali je svojim igrama I ponašanjem skrenuo pažnju da dođe do ovog. Prije finala Kupa sam odlučio da ga pozovem, on je budućnost naše reprezentacije. Nebitno je da li će sada igrati. Računa se na njega."

Izvor: MN PRESS