14 : 09 KRAJ Konferencija trenera Ilije Stolice završena je. Ilija Stolica progovorio o Ilievu: Pojavile su se neistine! Ne znam ko me smjenjuje, ja dobijam podršku svuda

14 : 07 SVIM SRCEM SMO UZ NJEGA! Na kraju konferencije Stolica se obratio mladom fudbaleru Partizana A.M (16) koji je nedavno doživeo moždani udar. "Važno nam je svima u klubu da podržimo porodicu porodicu našeg mladog igrača koji je doživeo moždani udar. Pogodilo nas je mnogo, dajemo im punu podršku. Sa željom i verom da će se oporavit i ivratiti u ono što najviše voli, a to je fudbal. Svim srcem smo uz njih", rekao je Stolica.

14 : 05 UROŠEVIĆ KAPITEN Posle odlaska Zdjelara menja se i kapiten crno-belih. "Na početku sezone imali smo postavku stvari, Zdjelar prvi kapiten , Urošević i Natho sledeći. Hijerarhija je utvrđena. Urošević će preuzeti tu ulogu." Slobodan Urošević Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

14 : 04 AEK? MORAM DA VAS RAZOČARAM Stolica nije želeo da priča o AEK-u iz Larnake, rivalu Partizana u kvalifikacijama za Ligu Evrope. "Moram da vas razočaram. Prioritet svih prioriteta je Novi Pazar. Imali smo predstavnike i članove stručnog štaba na njihovom meču. Od subote ćemo moći da pričamo na tu temu. Fokus je sav na sledećem gostovanju."

14 : 02 O FILIPOVIĆU I JOVIĆU "Filipović je dobio temperaturu, dobio je rezultat da je negativan. Jović je počeo da ternira sa ekipom uvodni deo treninga, isto je uradio i danas. Sada radi na vraćanju fizičke pripreme. Mesec dana bio je van pogona, nadamo se da je povreda prošlost i da ćemo ga u naredne dve nedelje imati. Od ponedeljka će u potpunosti trenirait sa timom, sada je stvar pripreme organizma."

14 : 01 "NE POSTOJE KOMPROMISI I PREPREKE" Ilija Stolica pričao je o tome kako se on nosi sa pritiskom. "Moram da priznam, iznenađujuće je. Kada imam osećaj da sam na putu ispravnost i istine i sa jasnim ciljem, a naročito na čelu ovakve veličine, ne postoje kompromisi i prepreke. To mi daje energiju, želju i satisfakciju da sve to prebrodimo i izvedemo na pravi put. Ko od se meni bude našao na tom putu, prepreke neće postojati. Biće prepona i stvari koje na putu moraju da budu, naš krajnji cilj se zna, došli smo da uradimo stvari za dugoročnu dobrobit Partizana."

13 : 59 STISTEM JE ISTI, FORMACIJA JE DRUGAČIJA Stolica je pričao i o sistemu igre Partizana. "Sistem igre je isti, samo je formacija drugačija. Imali smo posed protiv TSC-a, nismo krunisali to golom, donelo bi to neki mir verovatno. Možda su nemiri potrebni da se sve potrese i da se pokrene nova energija, inat, da se postave stvari na pravo mesto. Ideja koja se bavi je uslovljena promenama. U zadnjoj liniji na pripremama imali smo Jevtovića i Šehovića u zadnjoj liniji, Rikardo je bio povređen tokom celog tog perioda. To su stvari koje su uslovile da izgleda drugačije u nekim segmentima igre. Da nije tečno kako bismo želeli, uz pritisak koji nose prvenstveni mečevi. Insistiranje na zahtevu koji mora da bude jasan, ekipa će sticati samopouzdanje sa pobedama."

13 : 57 FEJSA JE POBEDNIK Puno pohvala imao je na račun Ljubomira Fejse. "Doživeo je bakterijsku infekciju od koje se oporavljao, on je naše najveće pojačanje. Radujemo se svi i igrači i mi u stručnom štabu. On je pobednik u ovom timu. Imamo Ljubu kao nekoga ko je imao takvu karijeru. Videti tu energiju, dnevne obaveze, presrećan sam što je sa nama i to bi trebalo da stavimo u prvi plan za ovaj meč." Izvor: FK Partizan/Miroslav Todorović

13 : 54 NIJE BILO SUKOBA SA IVICOM! Stolica tvrdi da ne postoji sukob između njega i Ilieva. "Neozbiljno bi bilo da druge komentarišem. Nikakvih sukoba između nas nije bilo. Jasno vam je iz saopštenja Ilieva, to su lične stvari i nemam pravo da komentarišem. Primorani smo da se u hodu oporavljamo od ovoga. Nije dobar i jednostavan trenutak, gubitak sportskog direktora nije jednostavna stvar. Moram da poštujem ličnu stvar i privatnost te odluke. Jasno vam je da su to stvari koje su spekulacije i neistine na svim nivoima." Pričalo se da je Stolica tražio da Iliev ode. "Ista stvar, isti odgovor, spekulacije i neistine. Dovoljno je da kažem da sve stvari koja sam uspeo da čujem su za mene neistine. Videli ste jasno iz stava direktora kakvo je njegovo mišljenje."

13 : 52 "NE ZNAM KO ME SMENJUJE" Pričao je Stolica o spekulacijama da se pričalo o njegovoj smeni. "Ne znam ko me smenjuje stvarno. Ljudi su mi slali i neke slike podrške sa nekih fasada. Moja osećanja kao Partizanovca ne mogu da budu kako treba posle dva remija, svestan sam težine i veličine ovog posla. Traži se instant rešenje u Srbiji i stvari koje treba da idu preko reda. Verujem u rad, kontinutiet i znanje." Izvor: MNPRESS

13 : 50 POJAČANJA - NIJE GOTOVO! Pričao je Stolica o prelaznom roku i pojačanjima. "Važno pitanje. Ja sam na startu rekao svoje mišljenje da moramo da budemo ozbiljan klub. Došao sam sa idejom da menjamo stvari, da počinjemo novu fazu i ona nije ni malo jednostavna. Iz kluba su u ovom trenutku otišla dva igrača. Prvo Zdjelar koji je fantastičan momak i kapiten. Bila bi šteta ne posvetiti jednu konferenciju njemu. Holender je blizu odlaska takođe. Možda nije uspeo da pokaže potencijal, ali je reprezentativac jedne zemlje i neko ko je sa punim pravom tu gde jeste. Zahvaljujem se i jednom i drugom, žao mi je što je ovako pred meč da ih se samo dotaknemo." Nastavio je u istom dahu. "Moramo da uzmemo u obzir sve, mislim da je to 13. ili 14. odlazak. Doveli smo šest igrača, promene su ogromne, veliki zaokret. Svako ko želi dobro Partizanu razumeće da je potrebno ideje da se novi trener, stručni štab, ekipa, energija usklade i krenu u pravcu u kom svi želimo. Mnogo razloga koji postoje za ovako jedan start koji se desio. Ispred nas je svakom utakmicom i treningom nešto bolje, svakim minutom dobijamo šansu da se uigravamo više. Prelazni rok nije završen. Razgovarao sam sa Vazurom na tu temu, imamo mete koje smo postavili, osnovna ideja je da na svakoj poziciji imamo dva kvalitetna igrača i decu iz omladinske škole. Jasno je koja su to mesta koja fale i trudićemo se da taj posao podelimo između sebe i da završimo na pravi način što je pre moguće".

13 : 46 STOLICA O PRITISKU "Pored fudbalskog znanja, igranje u ovom klubu nosi pritisak. Ne treba da bude normalan, ali je ekipa sve to ponela na sebe. Mi znamo, a pokazali su mi to iz treninga, a to je ono jedino što može da ih izvuče na pravi put. Vratili smo se bazičnim stvarima, sve drugo služi kao distrakcija. Velika većina tih distrakcija su po meni namenski napravljene. Igrači su toga svesni, utiče na njih, ali da bi uspel ida izađu iz toga jedini način je dobar trening. To rade, sve drugo su stvari na koje ne možete da utičete."

13 : 45 STOLICA O ILIEVU Dobio je Stolica prvo pitanje u vezi odlaska Ilieva. "Jedino je važno da se okrenemo terenu i treningu, ono što smo uspeli da uradimo u ovih nekoliko dana, da napravimo analizu i da uspemo da pomeramo stvari na bolje. Atmosfera i energija sa treninga vraća nas na osnovni put, a to je fudbal. Partizan kao ozbiljan klub i ja ne želimo da se bavimo spekulacijama i neistinama koje su se pojavile u medijima. Vezane su za te neke stvari povodom odlaska direktora Ilieva. Desile su se, nisu jednostavne za sve. Svako od Partizanovaca ovde je dobrodošao, svako ko ima volju i želju i ko je ostavio trag je dobrodošao. Neke stvari su otišle u pogrešnom smeru. Bilo bi neozbiljno da spekulišem o tome. Treba da izađemo jači, čvršći i kao neko ko zna da se nosi sa pritiscima i teškim trenucima i da nađemo rešenje. Za mene je to teren" Izvor: Youtube/screenshot/FK Partizan Beograd

13 : 42 IDEMO U PAZAR PO TRI BODA Ilija Stolica započeo je izlaganje mečom o Pazaru. "Da kažemo ono što je ideja konferencije. Pazar je teško gostovanje posle dva vezana remija. Pritisak je na maksimumu. Poenta je da vidimo reakciju svih nas zajedno, pre svega igrača na terenu i da se što pre vratimo u pravi ritam i da počnemo sa pobedama. Protivnik je neugodan, po tome je gostovanje poznato. I oni su u hendikepu, jer se igra bez publike. Jedan nefudbalski ambijent. Jako volim atmosferu tamo, to je tradicionalno deo Srbije koji voli i podržava fudbal i zna da nagradi pravu fudbalsku predstavu. Žao mi je iz tog razloga. Verujem da ćemo se i mi i oni adaptirati na te uslove. Njihova situacija na tabeli je nezavidna, to ne sme da nas zavara. Videlo se i protiv Čukaričkog da znaju da igraju. Maksimalno smo koncentrisani sa zdravom dozom respekta i poštovanja i sa jadnom idejom da idemo po tri boda"

13 : 15 STOLICA TRAŽIO DA ILIEV ODE Da stvari između trenera i sportskog direktora nisu savršeno funkcionisale govori i informacija da je Stolica tražio da Iliev ode. Njih dvojica navodno se nisu slagali oko vizije tima...

13 : 05 SPORTSKI DIREKTOR OBJASNIO RAZLOGE Posle odluke da napusti klub, Ivica Iliev se obratio javnosti i objasnio je razloge za ovaj potez. "Sada je došao trenutak da se povučem iz kluba, iz privatnih razloga. Želim da napomenem da ću u budućnosti biti uz klub, kao navijač, da ću pružati podršku ljudima koji vode klub, kao i igračima za koje verujem da će iskazati kvalitet koji poseduju i na kraju sezone izaći kao pobednici", naveo je Iliev. Izvor: Youtube/FK Partizan Beograd/printscreen

13 : 02 ILIEV OTIŠAO IZ KLUBA Mnoge je iznenadila odluka Ivice Ilieva da napusti klub. On je odlučio da napravi ovakav potez posle odluke kluba da zadrži trenera Stolicu. Izvor: MN PRESS