Partizan nema ama baš ništa! Novi šamar u sezoni kupanja: Kiprani kaznili naivne greške, ovako se ne ide u Ligu Evrope!

Nova slaba partija tima Ilije Stolice, Partizan će narednog četvrtka morati da pobijedi u Beogradu ako želi da nastavi put ka grupnoj fazi Lige Evrope.

Izvor: MN PRESS

Počeo je Partizan dobro sezonu u Superligi, ubedljivo pobedio, a onda je usledio veliki pad i tri uzastopna loša rezultata. Prva evropska utakmica, protiv AEK-a iz Larnake, bila je sve to "u malom" - Partizan je dobro počeo i poveo, ali je na kraju ostao bez igre, snage i, na kraju, bez rezultata.

AEK LARNAKA - PARTIZAN 2:1 (1:1)

/Garsija 34, Miličević 70 - Menig 16/

Prvih 20 i kusur minuta, ekipa Partizana igrala je sasvim dobro i pokazivala više od svog protivnika. Bila je solidnih akcija, a posle jedne takve je i Kvinsi Menig uspeo da uradi ono što i pre godinu dana - da postigne gol na Kipru.

Ipak, ako je Partizan protiv Anortozisa prošle sezone u Konferencijskoj ligi manje-više rutinski stigao do trijumfa 2:0, ovoga puta je sve to izostalo. Jer kako je tim Ilije Stolice stigao do vođstva, tako je inicijativa gostiju isparila.

Menig gol, AEK - Partizan 0:1 Izvor: YouTube/TV Arena sport

AEK je sve bolje počinjao da kontroliše dešavanja na terenu. Istina, nisu pretili bogzna kako u prvih 45 minuta, ali jednu grešku rivala odmah su uspeli da iskoriste. Loša reakcija odbrane Partizana posle defanzivnog kornera rezultirala je u primljenom pogotku.

Bivši defanzivac Crvene zvezde i reprezentacije Srbije Nenad Tomović uspeo je da na drugoj stativi vrati loptu ka levom beku Garsiji, a ovaj da usamljen matira neodlučnog Nemanju Stevanovića.

Garsija gol, AEK - Partizan 1:1 Izvor: YouTube/Arenasport

Bio je taj momenat ono što će na kraju Partizan koštati i poraza, pošto je u nastavku tim iz Larnake na isti način postigao i drugi pogodak. Ali od 34. minuta i gola Garsije, primetno je bilo i da crno-beli postaju sve nesigurniji.

Bilo je još nekoliko nesigurnosti u igri, individualnih grešaka, a kako je počelo drugo poluvreme, tako je i energija Partizana bivala sve bleđa. Do pogotka Hrvoja Miličevića u 70. minutu, koji je postavio konačan rezultat, bilo je još dosta vremena da se nešto uradi - ali Partizan nije uspeo ništa.

Nije bilo ritma niti timski iskreiranih napada. Istina, jeste Rikardo Gomeš pogodio prečku u 54. minutu, iz teške pozicije kada je njegov udarac padao "preko" golmana AEK-a, ali sreća je tada nedostajala.

To je praktično i poslednja stvar koju su crno-beli dobro uradili na protivničkoj polovini u preostalih 35 minuta. A da se Stolicina ekipa vrati poražena postarala se još jedna slaba reakcija posle kornera.

Ponovo odbijena lopta stiže do štopera AEK-a i Miličević matira Stevanovića. Izmene koje je Stolica uvodio nisu donele ama baš ništa, pa ni pokušaji sa Lutovcem, Terzićem i Baždarom nisu stvorili ono što je u drugom poluvremenu nedostajalo kada su na terenu bile uzdanice poput Meniga, Dijabatea i Natha.

Ako Partizan želi u Ligu Evrope, za sedam dana u Beogradu će morati da odigraju daleko bolje. AEK je kaznio sve greške crno-belih, a na ovom nivou upravo to pravi razliku...