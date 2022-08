ZVEZDINA TRAGEDIJA - U 90' OSTALA BEZ LIGE ŠAMPIONA! Vodila 2:0, pa sve prokockala: Milan Pavkov je sada ANTIJUNAK!

Neoprezan je bio Rodić i "remplovanjem" poslao Acilija van terena, što je sudija okarakterisao kao faul, a pošto za to nije dobio žuti karton, ujedno i isključujući, trener Bahar je protestovao kod Tejlora - i za to je kažnjen.

Heroj crveno-belih Milan Pavkov je na terenu umesto Aleksandra Pešića, a znamo šta to znači...

Brzi aut Kataija za Ivanića, glavom je odigrala "četvorka" Zvezde za Pešića, odmah je lopta stigla do Bukarija, ali nije dobro zahvatio loptu igrač iz Gane... Još 15 minuta!

Izgubio je loptu Ivanić u opasnoj zoni, dopustio je Kornuu da dođe do lopte i šutira fantastično, ali brani Borjan nakon čega lopta pogađa stativu...

"Ispravna odluka. Čim sudija ode da pogleda TV ekran, to je penal. Video je ruku i to je penal...", rekao je bivši srpski sudija Dejan Nedić gostujući na RTS.

Poluvreme na Marakani. Crvena zvezda vodi 2:1, a to je rezultat koji trenutno donosi produžetke.

Neverovatno šta se desilo Crvenoj zvezdi. Čini se da su svi bili još pod utiskom zbog odbranjenog jedanaesterca da su već "proglasili" poluvreme, međutim igra se nastavila i nakon loše reakcije Kange - do lopte je stigao Sundgren i pogodio sa velike udaljenosti.

Sve je počelo osvojenom loptom kod Pjeroa, stigla je potom do Kataija koji je petom odigrao odmah za Pešića, a kreativni napadač Zvezde je iz prve odložio za Ivanića. Neverovatni fudbaler Zvezde je iz trka raspalio po lopti i savladao loše postavljenog Koena.

Izgubili su loptu igrači Makabija, krenuo je u kontru Pešić, uspeo da "otrese" Mohameda sa leđa, ali umesto da odigra desno ka Bukariju ili levo ka Kataiju - odlučio je da šutira levom nogom i to je bilo dosta loše.

Glavom je loptu prebacio Rodić, odmah je Katai osetio nesigurnost kod Sundgrena i krenuo je u prodor, došao do peterca i gurnuo loptu koju je potom jedan igrač Makabija loše ostavio, pa je to iskoristio Aleksandar Pešić i zatresao mrežu Koena sa tri metra.

Probao je sada sa distance Kanga, ispala je lopta Koenu iz naručja, ali je golman Makabija uspeo da dođe do lopte pre Pešića koji je vrebao...

Bljesnula je kontra po levoj strani kada je Pešič prošao, poslao loptu kroz kazneni prostor do Bukarija, fudbaler iz Gane je sačekao i pogledao raspored saigrača - video Kangu iz drugog plana, ali Gabonac je ovoga puta bio neprecizan, za razliku od prvog meča. Lopta je pogodila "samo" stativu.

Stigla je lopta do Pjeroa koji je spustio za Hazizu, ali srećom po Crvenu zvezdu brži je Borjan. Stigao je do lopte i odmah bacio u kontru, ali Zvezda ne uspeva da uhvati Makabi na spavanju.

"Nemamo mi toliko ogromnu prednost da to ne može da se stigne ni u 80. minutu. Rekao sam saigračima šta ih čeka večeras, a ne znam da li su svesni uopšte toga".

Kako javlja naš reporter sa lica mesta, navijači Makabija su bacili nekoliko upaljača ka delu tribina gde su smešteni navijači Crvene zvezde, pa je došlo do prvog koškanja.

Iznenadio je Dejan Stanković odlukom da u startnih 11 uvrsti Slavoljuba Srnića iako se danima unazad najavljivao povratak Sekua Sanoga. To znači da će Gelor Kanga ostati na mestu zadnjeg veznog, dok će Srnić činiti tandem "osmica" na sredini terena zajedno sa Ivanićem.

Stadion će biti pun do poslednjeg mesta!

18 : 58

"Ovo u Srbiji je nešto drugo"

Čuveni košarkaš Crvene zvezde Zufer Avdija, koji godinama živi u Izraelu, bodrio je crveno-bele na prvom meču u Haifi, a za izraelske medije najavio je predstojeći revanš.

"Bio sam na utakmicama Arsenala i Barselone gde je bilo 100.000 gledalaca. Ovo što se dešava u Srbiji iz perspektive publike je nešto drugo. To što se dešava na fudbalskim utakmicama tamo je nešto što do sada niste videli, to je druga planeta", rekao je Avdija i dodao:

"Srbi su uvereni da je rezultat iz prve utakmice dobar za njih, sigurni su da će nošeni publikom proći dalje. Ova utakmica donosi mnogo novca, a on je za klub veoma važan".

Izvor: Arenasport/printscreen