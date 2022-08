Paklen žrijeb za Zvezdu - izuzetno jaki protivnici: Srpski šampion saznao rivale u Ligi Evrope!

GRUPA C: Roma, Ludogorec, Real Betis, Helsinki

Na početku žreba biće izvlačeni najbolji timovi, nosioci grupa. Prilikom žreba pomagaće Karl Hajnc "Čarli" Korbel, jedna od najvećih igračkih legendi Ajntrahta iz Frankfurta. On je za nemački tim nastupao od 1972. do 1991. godine, a u tom periodu ekipa je osvojila tri Kupa Nemačke i jedan Kup UEFA. nekadašnji nemački fudbaler doneo je na scenu trofej namenjen osvajaču Lige Evrope za koji će se boriti učesnici u sezoni 2022/23.

Prethodna učešća!

U poslednjih pet sezona, Crvena zvezda je tri puta igrala grupnu fazu Lige Evrope i uvek uspevala da završi takmičenje na nekoj od prve dve pozicije. To je cilj i za ovu sezonu, a evo kratkog podsećanja kako je to do sada izgledalo u slučaju Zvezde:

Sezona 2017/18

Počelo je pod komandom Vladana Milojevića koji je tim vodio kroz četiri kola kvalifikacija, među kojima se ističe spektakularni dvomeč sa Krasnodarom. Utakmica u Beogradu donela je Zvezdi prekid crnog niza koji je na evropskoj sceni trajao godinama, a učešće u grupnoj fazi Lige Evrope mečeve protiv Arsenala, BATE Borisova i Kelna. Kao drugoplasirani tim u grupi, Zvezda je prošla u nokaut fazu i tamo eliminisana od CSKA iz Moskve.

Sezona 2020/21

Zvezda je dve sezone provela u Ligi šampiona, a zatim se pod komandom Dejana Stankovića ponovo našla u takmičenju koje je drugo po rangu. Crveno-beli su poraženi u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, a zatim preko Ararata iz Jermenije stigli u grupu gde su se sastali sa Hofenhajmom, Gentom i Slovanom iz Libereca. Kao drugoplasirani tim grupe Zvezda je prošla dalje i odmerila snage sa Milanom, koji je bio bolji zbog gola u gostima.

Sezona 2021/22

I prethodne sezone zvezda je igrala Ligu Evrope. Nakon poraza u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona od Šerifa iz Tiraspolja lako su eliminisali Kluž, a zatim u grupi odigrali nekoliko impresivnih mečeva. Zvezda je igrala protiv Brage, mitjilanda i Ludogoreca, osvojila prvo mesto i stigla među 16 najboljih timova u Ligi Evrope. Tamo je poražena od Rendžersa, koji je kasnije bio finalista ovog takmičenja!