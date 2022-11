Ko me zvao za spisak? Niko ne smije! Piksi se obratio pred SP: Mitar će igrati bez noge, a Švajcarci? Pa nismo mutavi!

Autor Dragan Šutvić

13 : 02 Kraj obraćanja selektora Srbije! Završeno je obraćanje Dragana Stojkovića pred put na Svetsko prvenstvo. "Orlovi" se okupljaju na treningu od 18 časova, dok već sutra putuju u Bahrein gde ih čeka prijateljska utakmica 18. novembra. "Bićemo dobri, nemojte da sumnjate..."

13 : 00 Potcenjivanje Srbije pred Katar? "Vidim da njihove ekipe pokazuju strašne rezultate... Ne pratim prognoze, mogu da pričaju šta hoće, a mi smo tu da ih demantujemo da im pokažemo da nisu baš u pravu. Ne idemo mi zbog njih. Mi želimo da viidmo Srbiju u najboljem svetlu. Nama ovo niko nije poklonio, nego smo zaslužili taj uspeh. Ne može to niko da nam oduzme, niti da pokuša da im oduzme... Ispisali smo istoriju na veličanstven način. O mnogo čemu sanjam, ali bilo bi mnogo da kažem. Pretenciozno, neki bi rekli vidi ovoga što priča. Sanjam ja o mnogim stvarima, uglavnom lepim. Na nama je da budemo bolji i da idemo od dana do dana i da pokušamo da demantujemo sve koji tako gledaju", rekao je Stojković. Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

12 : 57 "Polako..." "Moramo da vidimo u kom su stanju igrači jer ima zdravstvenih problema. Nisam osoba koja olako daje izjave koje nisu potkrepljene verovanjem niti želim da budem interesantan za medije, da zabavljam narod nečim što nema potrebe, ali generalno idemo korak po korak jer smo došli do tog stadijuma. Ovo je turnir - ima šest ili sedam utakmica do krova, a ove prve tri su najvažnije. Kad budemo rešili te probleme, onda ćemo da idemo dalje u razmišljanja...", rekao je Stojković i još jednom naglasio da je najvažnije zdravlje igrača.

12 : 55 Kako se zaustavljaju Brazilci? "Znamo da je prvi meč sa Brazilcima, ali rano je za to.... Moraće da pokažu na terenu, nisu merilo imena. Biće to teška utakmica jer se igra sa Brazilom. Ja jedva čekam Brazil i to je "lako" za igranje jer se nadigravaš sa takvim majstorima, ali mi smo posvećeni našoj igri. Nećemo se predati - to malo sutra. To neće moći. Ima još vremena da se analizira sve iako praktično sve znamo i mogu da vam izdiktiram sastav Brazila, ali bilo bi malo neozbiljno. Zapisaću danas i pokazaću vam 24. novembra", rekao je selektor Stojković. Izvor: MN PRESS

12 : 52 Nismo vreća za udaranje! "Ne bojimo se i nećemo se bojati, nećemo biti vreća za udaranje i neće se neko ponašati sa nama kako ne bi trebalo. Bićemo hrabri, a igrači nemaju pritisak...", rekao je selektor Stojković.

12 : 51 Ko bi šutirao važan penal? "Nisam razmišljao o penalima i trebalo bi da šutira onaj ko će dati gol. I to mogu svi u našem timu bez problema i ako dođe do toga - imam poverenja u sve igrače. Videćemo da li će doći do toga, a ako dođe imamo puno kandidata koji imaju srce, mirnoću i onu stvar - da ne kažem koju", rekao je Stojković i setio se sata iz 1998. godine. "Ne znam šta da vam kažem na to... Da li je vreme da otkuca? Nisu nam nešto ti penali doneli sreće koliko se sećam, ali ne mogu da govorim nešto što ne znam da li će se desiti".

12 : 49 Talične čarape iz Lisabona? "Čarape su već spakovane sinoć, sad da li su srećne ili ne, ali već su u mom koferu. Nisam toliko sujeveran, verujem samo u ono što vidim i radim", rekao je Dragana Stojković i rekao da "nema dušmana, nego onih koji vas malo više i malo manje vole". Izvor: MN PRESS

12 : 47 "Zlatni orlići" sa Novog Zelanda "Kad je to bilo, pre sedam godina? Sama ta činjenica govori da to nije ista stvar. Ovo je mnogo ozbiljnije takmičenje od toga, daleko da nije važno, ali ne može to da se poredi. Dobro je za njih da su bili svetski prvaci i da imaju pobednički mentalitet i nisam znao da ih je osmorica, ne gledam tako, ali mi je drago i to mi govori da imaju kontinuitet razvoja karijera na pravi način i nisu to fudbaleri koji su bljesnuli, pa nestali", rekao je Stojković. Izvor: MN PRESS

12 : 45 Mitrović? Ma i bez noge... "Mitrović će na Mundijal ići bez noge, možemo i glavu da mu skratimo - opet ide. Mi do noćas imamo da promenimo stvari, ali čisto sumnjam da će se nešto promeniti. Videćemo danas kada budu došli...", rekao je selektor Srbije na konferenciji za medije i rekao da će Mitrović igrati i bez noge. "Svojim ponašanjem i igrama, pa povredama koje je imao... Molio je da igra nakon toga". Izvor: MN PRESS

12 : 42 Čime biste bili zadovoljni na Kataru? "Da biste otišli u sledeću fazu, morate da zaslužite i budete bolji od protivnika. Pobeda je mnogo važna i svi će vam reći da je to najvažnije... Meni je važno da pobedimo lepo, rezultat je na kraju merilo, ali razmišljamo kako da zaradimo dovoljan broj bodova i prođemo dalje", rekao je Piksi. "Šta ćemo da napravimo u Kataru? Strpite se ljudi...", nasmejao se selektor "orlova". "Nema pritska kod mene, imaju slobodu da svoj raskošni talenat koji je neminovan da ga pokažu. A, kad će, ako ne sada?".

12 : 40 Bolje ovako usred sezone! "Išle su otrovne strele jer je Katar organizator turnira. Ali, to što se igra usred sezone, to ne menja mnogo. S jedne strane je dobro i važno je da imate što manje vremena za priprema... Zna da se pokaže da budu eksplozivne pripreme posle teških sezona i da bude konflikata jer poludiš kad te neko odvede mesec dana na neko brdo. Ovoga puta toga neće biti toga i to je samo jednom u istoriji...", rekao je selektor "orlova". Izvor: MN PRESS

12 : 37 Raspored na Mundijalu? "Svejedno je, raspored je kakav-takav je i moramo da budemo spremni za sve. Treća je utakmica sa Švajcarskom i neće biti ništa drugačija u odnosu na ostale, imaće neku veću težinu možda zbog toga jer je poslednja... Znaju da igraju, ali nismo ni mi mutavi", rekao je selektor "orlova".

12 : 35 I kad gubimo - aplauz! "Dobro je biti na Svetskom prvenstvu - i kao igrač i kao selektor. Postoje razlike, naravno... Sa druge strane, postoji mnogo odgovornosti i svestan sam toga. Znao sam šta to nosi i šta me čeka. Verovao sam i još verujem da stvari mogu da idu u onom pravcu u kom želimo da vidimo naš tim. Niko nema prava da nas vređa zato što se nismo borili jer smo bili katastrofa, da smo bili banda raspuštena... Srbija i kad gubi, mora da bude ispraćena aplauzom", rekao je Stojković i dodao da mu je lepo što će i kao selektor biti deo najveće fudbalske smotre na svetu.

12 : 32 O odlasku na Ostrog "Moja porodična slava je Mitrovdan i zato smo porodično otišli na Ostrog, to je lepa stvar, lepo sam se osećao i drago mi je da sam bio. Poželeli su nam sve najbolje na Svetskom prvenstvu", poručio je Piksi.

12 : 31 Niko me nije zvao! "Niko me nije zvao, molio, suflirao... Jednostavno - nula. I to je dobro. Znači da imaš apsolutno slobodu da doneseš odluku, ali ovo nisu epohalne odluke. Nema potrebe da se pravi fama. U toj grupi igrača o kojoj sam pričao je i Grujić, ali bio je povređen, vraćao se i opet je u timu i opet igra. Ista je situacija is a malim Ilićem. Igrao je fantastično protiv Norveške, pa posle toga nije", rekao je Stojković. Izvor: MN PRESS

12 : 29 Zašto nema Nastasića, Terzića, Ristića... "Ne treba posebno to objašnjavati, znate zašto je ko tu i zašto nije. Ne znam kako je bilo ranije, ali sada je ovako - prvi put sam sada selektor. Možda je i to razlog. Ja ne trpim pritiske u vezi sa fudbalom, ne zanima me zadovoljenje nečijih interesa... Neko me je pitao za Matiju Nastasića? Znate, ja sam zvao igrače pod zastavu i kada nisu igrali u klubovima i verovao sam u njihov kvalitet. Ispostavilo se da sam bio u pravu. Normalno da kada se bira 26 da neko mora da bude van spiska. Nema tu žao mi je ili nije mi žao. Njegovo nestabilno zdravstveno stanje je dovelo do toga da nije na spisku. Što se tiče Ristića, za četiri meseca je odigrao 122 minuta. Ovo nisu kvalifikacije, nego Svetsko prvenstvo i nemate vremena da improvizujete?", rekao je Stojković. "I mali Terzić je malo igrao, ali to su sve igrači na koje računam. Mogu tako da pričam i za Joveljića, Jovanovića... Logičan splet okolnosti me je doveo do toga da donesem odluku. Nebitno da li je dobra ili loša, samo neka ja vaša. Mirno spavam i imam korektan odnos i odluke koje donosim nisu sve po volji mnogih, ali moje su". Izvor: MN PRESS

12 : 25 Stadion? "Mi smo mala, ponosna zemlja, a znate kakvi su uslovi od stadiona, pa dalje. Gde god odemo ja pravim selfije na stadionima. Iskreno to govorim - Budimpešta, Ljubljana, Stokholm... Lepo mi je da vidim njihove stadione. A mi? Dok se popnem sa terena do svlačionice, zakasnim. Strašno, ali valjda ćemo dočekati jedan stadion i da se na njemu osećamo lepo", rekao je Piksi.

12 : 25 Srbija kao Hrvatska? "Teško je porediti, to je bilo pre četiri godine. Prvo, morate da igrate dobar fudbal i pobeđujete protivnike i budete pametni, inteligentni, da nema povreda. I da imate maaaalo sreće. Stativa, penal, ali mislim da su dvaput prošli na penale, a moglo je da bude obrnuto. Mnogo stvari utiče i najvažnije je da imate čiste i da imate odvažan pristup igri i budete bolji od protivnika... Potrebno je da se kockice slože da biste došli do uspeha. Najbolja 32 tima su tamo, ne zaboravite to. A ima preko 200 zemalja koje igraju kvalifikacije", rekao je Stojković.

12 : 20 Problem? Napravićemo im problem! "Ništa mi nismo posebno u odnosu na ostale narode i ostale medije. Svi očekuju čuda da se dese, što bismo mi bili drugačiji od njih? To je normalna stvar i ja to razumem. Mi težimo i pokazaćemo maksimum. Ako neko bude bolji od nas, pružićemo im ruku i tražiti drugu, treću šansu... Da ćemo svima biti problem, bićemo. Nemojte da to da izgubite iz vida. Mi imamo kvalitet i solidarnost. Najvažnije je da gledamo ispred nas - Brazil, Kamerun, Švajcarsku... Pokušaćemo da osvojimo dovoljan broj bodova za narednu fazu. Ne znam koji je to broj bodova, ali hoćemo u nokaut fazu i učinićemo sve da dođemo do tog cilja", rekao je Piksi. "Igrači? Ne moraju ništa, a mogu mnogo. Probajte ovo drugo...". "Mora samo da se umre, ovo je samo nagrada... Verovali su ljudi, malo ih je, da ćemo da srušimo Portugal, ali uspeli smo u tome i mora da postoji vera. Jer čovek bez vere, ne znam šta je".

12 : 16 Očekivanja? To je normalno "Ne mogu to da zabranim i za mene je najvažnije da su igrači svesni odgovornosti koju nose i mi rasterećeno idemo u Katar jer smo u strahovitoj konkurenciji i sa stilom uspeli da dođemo tamo. Samo maliciozni mogu da nalaze mane, Bože moj, ne volim nepotrebnu gordost i volim potrebnu skromnost. Ja tako živim, kao i moja porodica, tako gledam na ovaj posao i rezultati će doći ili neće doći, ali morate da ih zaslužite. Ovo je jedna šansa da skromno odemo u Katar kao što je to bilo i pre tačno godinu dana protiv Portugala", rekao je Stojković o euforiji pred Mundijal. "Skromno i trezveno dočekujemo Svetsko prvenstvo". Izvor: MN PRESS

12 : 14 "Jeste li sigurni da je 3-5-2?" "Može da bude i 3-4-3, jeste sigurni vi? Volim kad se novinari bave formacijama... Mi smo u poslednjih godinu i po dana, i ispostavilo se iako sam bio ubeđen u tom, pokazali da igramo ofanzivni fudbal i to je donelo rezultate. Ova grupa igrača je ona koje se ne odričem tek tako lako da bih zadovoljio nekog i da bih pravio balans. Samo radi mira u kući. Mene to apsolutno ne interesuje. Ova grupa igrača zaslužuje da se nađe na Svetskom prvenstvu po svemu onome što su pokazali... Mi ćemo igrati najbolje što možemo. U kom sistemu? Suludo je to da pričam sada, moram da vidim zdravstveno stanje igrača kako se osećaju ima li tu problema? Srbija će se truditi da pokaže ono što je do sada pokazivala. Menjaće se samo u odnosu na tok utakmice i dešavanja na terenu", rekao je selektor Stojković pred nastup Srbije na SP. "Najviše verujem u svoje oči, statistike me ne interesuju iako su potrebne da imamo uvid u neke stvari, ali to ne odlučuje. Verujem svojim očima".

12 : 11 O izborima u FSS? "Zaboravio sam već na izbore u FSS, verujem da to neće da se odrazi na igrače. Nisu to lepe stvari, ali tako je kako je", rekao je Piksi bez detaljisanja. "Ne bavim se izborima i ne učestvujem u njima, ne zanimaju me. Zanima me moje polje delovanja - to su igrači, igra, rezultat i to je to".

12 : 08 Kako su Vlahović i Mitrović? "Ne volim kad mi igrači ne igraju zbog povreda. Očigledno je da su duži period van tima i dobro je da čvrsto verujem da će biti spremni. Radi se na tome. Ima jedna pesma od Aleksandre Prijović koja kaže "nije kome je rečeno, nego kome je suđeno", rekao je Piksi pred put u Bahrein i Katar. "Igrače još nisam video, a sad ću se družiti sa doktorima. Valjda će igrači doći do 18...". "Ima problema i problemčića, ali ima još dugo do utakmice sa Brazilom, ova protiv Bahreina nam nije bitna", zaključio je Piksi. Izvor: Kurir/Nenad Kostić

12 : 04 Piksi o spisku! "Na širem spisku je bilo 35 fudbalera... Nije to nagrada ovima koji su tu, nego zasluga za ono što su uradili u kvalifikacijama, zbog ponašanja koje su pokazali, stvarali smo zajedno harmoniju i na kraju kvalitet. To su igrači koji zaslužuju da nose dres Srbije. Sa druge strane, igrači koji nisu na spisku - daleko od toga da su im vrata zatvorena. Oni predstavljaju budućnost kada je u pitanju Srbija i računaćemo na njih. Zbog toga što smo limitirani sa ovim brojem, morao je neko da otpadne i smatram da je ovaj spisak logičan splet okolnosti jer je donešen hladne glave, čistih misli i bez nekog pritiska u konsultacijama sa sportskim sektorom. Smatram da svi zaslužuju da se nađu na spisku", rekao je selektor Stojković. "Neki su otpali sa spiska jer ne mogu da gledam u pasulj da li će igrati, ovo je ipak turnir. Koliko vidim, ne vidim negativan komentar na spisak igrača što dovoljno govori da držimo standard". "Da li mi je žao što neko nije tu? Nema mesta za bilo kakav sentiment, ja bih vodio sve da mogu.... Video sam da neki selektori pričaju da im je žao, toga nema kod mene". Izvor: Mondo/Milutin Vujačić

12 : 02 Godinu dana od Portugala "Drago mi je da vas vidim u ovom broju, očigledno da je nešto mnogo važno kad vas je ovoliko... Danas je godinu dana od Portugala, i utakmice koja nam je donela sve ovo i zbog čega moramo da budemo ponosni. Uradili smo fantastičnu stvari i postigli veliki uspeh da igramo na SP u Kataru", počeo je Piksi obraćanje.

11 : 52 Uskoro počinje obraćanje! Selektor Dragan Stojković obraća se tačno u 12 časova, a u medija centru Starog Pazova je sve puno!

10 : 00 Koga nema na spisku? Bilo je i fudbalera koji su u dosadašnjem mandatu selektora Stojkovića i imali minutažu, međutim nisu prošli finalni filter i ovoga puta će Svetsko prvenstvo gledati od kuće. Među njima ima i povređenih (poput Spajića), ali i fudbalera koji će jednostavno u sledećem ciklusu tražiti mesto u državnom timu. Mi smo izdvojili osmoricu koje Piksi nije pozvao za Svetsko prvenstvo u Kataru, a možda hoće ubuduće. Izvor: MN PRESS

9 : 00 Ko je na spisku? Piksi je sve iznenadio i u petak je objavio konačan spisak za predstojeće Svetsko prvenstvo u Kataru, a na njemu gotovo i da nema nikakvih iznenađenja - što je u odnosu na ono što smo i navikli kod prethodnih selektora - zapravo iznenađenje. Pozvao je 26 fudbalera koji su mahom izneli kvalifikacije i Ligu nacija, a tu su sledeći igračI: Golmani : Marko Dmitrović (Sevilja), Predrag Rajković (Majorka) i Vanja Milinković Savić (Torino)

: Marko Dmitrović (Sevilja), Predrag Rajković (Majorka) i Vanja Milinković Savić (Torino) Odbrana: Stefan Mitrović (Hetafe), Nikola Milenković (Fiorentina), Strahinja Pavlović (Salcburg), Miloš Veljković (Verder), Filip Mladenović (Legija), Strahinja Eraković (Crvena zvezda) i Srđan Babić (Almerija).

Stefan Mitrović (Hetafe), Nikola Milenković (Fiorentina), Strahinja Pavlović (Salcburg), Miloš Veljković (Verder), Filip Mladenović (Legija), Strahinja Eraković (Crvena zvezda) i Srđan Babić (Almerija). Vezni red : Nemanja Gudelj (Sevilja), Sergej Milinković Savić (Lacio), Saša Lukić (Torino), Marko Grujić (Porto), Filip Kostić (Juventus), Uroš Račić (Braga), Nemanja Maksimović, Ivan Ilić (Verona), Andrija Živković (PAOK) i Darko Lazović (Verona).

: Nemanja Gudelj (Sevilja), Sergej Milinković Savić (Lacio), Saša Lukić (Torino), Marko Grujić (Porto), Filip Kostić (Juventus), Uroš Račić (Braga), Nemanja Maksimović, Ivan Ilić (Verona), Andrija Živković (PAOK) i Darko Lazović (Verona). Napad: Dušan Tadić (Ajaks), Aleksandar Mitrović (Fulam), Dušan Vlahović (Juventus), Filip Đuričić (Sampdorija), Luka Jović (Fiorentina) i Nemanja Radonjić (Torino). Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED