Prve reakcije Piksija i "orlova" nakon Kameruna: Frustrirajuće, amaterski, ne smije tako da se griješi na Mundijalu!

"Od sjaja do očaja, đavolja fudbalska nacija. Ne krivim danas igrače ni za šta, oni nemaju fizičku spremu, a onda nemaš ni koncentraciju, disciplinu. Moram ovo da kažem, mada sam razmišljao celo vreme, ali to tako vidim. Odigrali smo danas utakmicu bez selektora na klupi. Nikad nisam video da neko vodi lošije utakmicu na velikom takmičnju od Dragana Stojkovića danas. Ekipa vam se vratila na 3:1 i da pustite njih petoricu na visoki presing, da 10 minuta ne znate ko gde udara. Kao trener morate da kažete 'imam 3:1, fizička sprema mi nije dobra, kukao sam na te stvari...'. Moj ljubimac, mali Pavlović se povredio i njegovim izlaskom je nastupio potop. Te izmene što je pravio... Niko neće ući u glavu šta je čovek hteo"

13 : 20

Piksi: Frustrirajuće, amaterski - NE SME TAKO!

"Osećamo frustraciju, jer imati 3:1 i dopustili smo im da dođu do 3:3... To je frustrirajuće. Mislim da smo reagovali odlično posle njihovog ogla, ekipa se potpuno podigla, uspeli smo da napravimo nekoliko fenomenalnih šansi, pa dali tri gola, a onda visok izlazak naše odbrane je apsolutno zabranjen na ovom nivou. To je amaterski, ne bi smelo da se dešava i koštalo nas je pobede. U svakom slučaju - idemo dalje. Mada ovo što sam video, ta statisika, posed lopte, dominantnost, to ništa u ovom momentu ne znači"



"Frustriran sam zbog rezultat. Igrači su reagovalii odlično, bilo je prelepih akcija. Pogotovo je treći gol majstorstvo, poezija, ali na ovom nivou ne mogu da se prave kardinalne greške. Identične su bile i to je neverovatno. Šteta, jer smo imali fenomenalan deo igre, kontrolu utakmice i neshvatljive greške"



"Dva igrača centralna beka su tražila izmene, Pavlović i Veljković. Bile su to prinudne izmene i morali smo da reagujemo kamo smo reagovali"

Izvor: TV Arena sport