TO SU GLUPOSTI I NEBULOZE, ZLI LJUDI! Vlahović pobjesnio zbog "AFERE": To su ljudi koji ništa nisu uradili u životu!

15 : 42 Konferencija za medije fudbalera Srbije je završena.

15 : 42 Portugal, Norveška... I Švajcarska? "Kada ćemo imati, ako ne sada? Imamo odličnog protivnika, ali sve je u našim rukama. Moramo da budemo fokusirani i spremni na samu utakmicu, analiziraćemo i nadam se da ćemo biti spremni", rekao je Kostić. "I snage i volje i želje... Sve imamo. Igra nam samo pobeda i idemo na sve ili ništa, nadam se da ćemo obradovati celu naciju jer za to igramo. San je igrati za reprezentaciju i predstavljati zemlju na Svetskom prvenstvu i sada kada sam to osetio - to nema cenu", dodao je Vlahović.

15 : 41 Gde je mana Švajcarske? "Nema puno ekipa koje imaju mane, ovde su samo najbolji. Ne utiče ovo ništa na nas - stvarno je atmosfera nikad bolja i pričali smo sa misterom oko tih stvari, dobro je što imamo sve u svojim rukama...", rekao je Kostić. "Švajcarci su pokazali da su odlična i čvrsta ekipa i štaviše su dugo već na velikim takmičenjima. Suvišno je pričati o njihovim nedostacima, ali analiziraćemo ih i videćemo gde možemo da im napravimo problem. Ako mi budemo pravi, mislim da ćemo se mi radovati. Drago mi je da sve zavisi od nas, Mister mi volimo da igramo kada je najteže i tako će biti u petak protiv Švajcarske", dodao je Vlahović.

15 : 38 Da li je Vlahović spreman za Švajcarsku? "Svakodnevno razgovaramo sa Misterom i naravno da smo razgovarali posle Kameruna, znam svoje mogućnosti i ako treba - igraću i sa jednom nogom. Samo je pitanje koliko to može da pomogne ekipi. Spreman sam da dam sve od sebe da Srbija prođe u naredni krug", rekao je Vlahović i dodao: "Idemo na pobedu". Izvor: Kurir/Dado Đilas

15 : 35 Vlahović o motivaciji protiv Švajcarske "Moji koreni? (poreklom sa Kosova i Metohije, prim. aut.) I to što se pisalo nije tačno. Značiće nam pobeda i prolaz u nokaut fazu bi značio celoj državi, daćemo sve od sebe", rekao je Vlahović. Izvor: Kurir/Dado Đilas

15 : 34 Kraj priča o aferi "Naravno da se moje izlaganje ne odnosi na medije, odnosi se na ljude koji pišu nebuloze. Nije korektno to što se piše. Ne bih objašnjavao, nego želim da zaštitim svoje ime i prezime. Stavio sam tačku na to i ne bih se vraćao na to. Nema problema između mene i selektora, ja sam napisao da sam uvek spreman - i sa jednom nogom - ali ako je za ekipu bolje i da ostanem na klupi, onda nema problema. Sve je u dogovoru sa misterom. Tu nema problema", rekao je Vlahović i time završio priču o "aferi". Izvor: Kurir/Dado Đilas

15 : 31 Provokacije? "Mi igramo fudbal i ne zanimaju nas provokacije, čisto fudbal", rekao je Vlahović.

15 : 31 Kako na Švajcarce? "Znači nam podrška navijača, osećamo je u kontaktu sa porodicom i dobijamo fotografije, snimke... Hvala im na podršci. Što se tiče Švajcarske, očekuje nas teška i zahtevna utakmica i znamo da je reprezentaciji Švajcarske jača strana odbrana i radi se o kompaktnoj i organizovanoj ekipi. Išli su nam malo drugi rezultati na ruku, nadam se da ćemo ispraviti sve što do sada nije bilo pravo. Nadam se da ćemo pobediti i proći", rekao je Kostić. "Od kada smo se plasirali na Svetsko prvenstvo, mislim da je narod pokazao da veruje u nas, a iako smo počeli sa bodom - znali smo da Švajcarska odlučuje. Ne ostaje nam ništa drugo nego idemo na pobedu. Svaki igrač igra do maksimuma, ali igraćemo i preko toga - obećavamo. Ako su bolji, nek nas pobede", objasnio je Vlahović. Izvor: Kurir/Dado Đilas

15 : 28 Švajcarska i ništa drugo! "Čuo sam o čemu se radi, od tada je odlična atmosfera, napredujemo iz utakmice u utakmicu. Naravno da će se pojaviti neko da sve to pokvari. Nije im uspelo, stvarno smo svi zajedno, družimo se...", rekao je Kostić.

15 : 27 Kakvo je sada stanje? "Osećam se dobro i spreman sam, naravno da se nadam da ću igrati u petak. Na selektoru je da odluči. Na prethodne dve utakmice nisam igrao u dogovoru sa misterom jer nisam bio spreman, imao sam povredu primicača i došao sam povređen na okupljanje i sada se osećam bolje", rekao je Vlahović.

15 : 26 Zašto ne igra Dušan Vlahović? "Ja ću da odgovorim i da pre svega moram da kažem da moram da trošim reči na to. Šta god pričati je suvišno, ali moram da reagujem jer se radi o meni i mom imenu. Te stvari koje svi čitamo i čujemo nema potrebe komentarisati. To su ozbiljne gluposti i nebuloze, mislim da to rade ljudi kojima je dosadno i nemaju šta da rade u slobodno vreme jer su iskompleksirani. Zli, isfrustrirani... Rade protiv interesa reprezentacije. To je najveći problem", rekao je Vlahović. "Ujedinjeniji smo nego ikada i atmosfera je sjajna. Te priče rekla-kazala i to je postalo tipično kod nas, ne osvrćemo se. Želim da zaštitim integritet svog imena i braniću se zakonski ako bude trebalo". "Nije ovo prvi put da se dešava, nije moj stil da se oglašavam, ali moram. Umesto da nam pruže podršku, priča se o stvarima kojima nemaju veze s vezom. Ne zameram jer to su ljudi koji ništa nisu uradili u svojim životima, neće skupljati poene na meni i neće se podići jer su uvek bili mali".

15 : 02 Zašto je Vlahović igrao tako malo? Srpski napadač Dušan Vlahović odigrao je samo dvadesetak minuta na utakmici protiv Brazila, dok protiv Kameruna nije ulazio u igru. Prethodnih dana je trenirao, a u javnosti se pojavilo mnogo spekulacija o tome zašto ga nije bilo u sastavu "orlova", aferama, sukobu... A šta ako je iza svega logično objašnjenje? Izvor: Profimedia

14 : 53 Ko se obraća? Na današnjoj konferenciji za medije trebalo bi da se obrate Dušan Vlahović i Filip Kostić.

14 : 52 Kako će Šaćiri i Džaka? Razgovarali smo sa poznatim lihtenštajnskim novinarom Ernstom Haslerom koji nam je otkrio da će se Granit Džaka i Džerdan Šaćiri sigurno na sledećem meču Srbije i Švajcarske neće odlučiti da provociraju na meču protiv Srbije u petak od 20 časova. Izvor: Profimedia