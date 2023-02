GORDAN PETRIĆ PRED SVIMA POTVRDIO - ODLAZIM IZ PARTIZANA! Rekao sam Kralju: Traži trenera! Bio sam kod lekara, dosta je!

Autor Nikola Lalović

16 : 23 Mnogo smo saznali! Gordan Petrić će voditi Partizan do reprezentativne pauze, što znači da će voditi ekipu u mečevima sa Radničkim iz Kragujevca i Crvenom zvezdom, a onda će napustiti kormilo ekipe. Naveo je da su zdravstveni problemi ono zbog čega je odlučio da napusti klupu crno-belih, a videćemo ko će biti njegov naslednik na mestu šefa struke tima iz Humske.

16 : 18 Voleo bih da pobedim, ali zbog Partizana! "Voleo bih da pobedim u derbiju zbog Partizana, ako me pitate lično voleo bih pobedu zbog Partizana. Sve se tu vrti oko igrača, mi smo svi servis igrača", dodao je on, a onda istakao da bi njegov tim mnogo bolje odigrao meč sa Šerifom da se igra sada.

16 : 17 Šta će raditi posle odlaska? "Mislim da ću da odem ranije jer imam kurje oko, ali ne znam šta ću raditi kada se to završi. Planirao sam da skinem kurje oko, stvarno mi smeta. Ali verovatno ću da gledam utakmice, da igram taj padel, nemam pojma šta ću raditi", rekao je na to pitanje trener Partizana u ostavci.

16 : 17 Termin derbija "Imali smo mi to u svojim nogama, možda nismo to napravili, nismo bili dovoljno kvalitetni i nema tu šta da se doda. Normalno da je sutra pobeda za nas bitna jer dolazi utakmica sa Zvezdom koja je u rangu najtežih naših utakmica, u rangu Nice, Kelna. Jedna evropska utakmica. Bilo je dosta polemike kada da se igra ta utakmica, a igra se u petak da ne bi ni po Zvezdinom ni po Partizanovom, ali ja mislim da je to greška. Trebao je neko da kaže kada se igra i da to bude to."

16 : 14 Kako igrači da se motivišu? "To je posao sa kojim smo se svi mi bavili. Tek su počeli da se bave tim poslom i toga će biti u njihovom fudbalskom životu. Moraju oni sami sebe da pripremaju, ai sad da se okrećemo naopačke, nećemo. Posle prošle utakmice koju smo mogli da dobijemo u prvih 20 minuta, nećemo sve da menjamo", dodao je Petrić.

16 : 12 Šta je sa Nathom? "Natho se doći danas, ja sam se čuo sa njim jutros, da bi znao otprilike kakva je situacija. Po glasu, čini se da još nije potpuno zdrav, ali on hoće da dođe. On polako hoće da bude spreman za petak za derbi", rekao je Petrić.

16 : 11 Da li ima neki predog za trenera? "Sigurno da mogu da saslušaju neke moje predloge. Toliko ima kod nas trenera. U našem treneru su Duljaj i Albert, trenere kao što je Lazetić i Sale Ilić koji su ponikli u Partizanu, Darko Milanič... Ali ovo što ja odlazim, možda i nisam trebao da kažem, ali morao sam da kažem igračima", istakao je on.

16 : 09 Nikad više trener! "Mogu da se uhvatim za kabal od struje! Pričao sam sa suprugom, ne treba mi to. Da li ću biti trener? Ne verujem da ću biti trener, ali naravno da ću pratiti fudbal. Da li ću biti funkcioner? Rekao sam da neću nikada", rekao je on.

16 : 08 Pričao sa igračima "Ja sam razgovaroa sa Ivicom odmah posle Šerifa i rekao sam da ću to preneti igračima. Ja sam igračima rekao da ću biti iskren, a oni to treba da shvate kao poruku da u životu treba da bude i bolje i gore. Malo su me gledali igrači, nije im svejedno, ali ne treba da se tangiraju. Možda će im biti nezgodno kada ja odem, ali bože moj", rekao je on.

16 : 07 Ne želim da provociram svoj organizam! "Ako ljudi misle da se ne nerviram, ja se ne nerviram, ali ko zna šta moj organizam radi. Neću da provociram moj organizam. I kad sam završio terapije sa rakom kože, kad se sve završilo, više sam bio sa Peđom u Valensiji kod doktora. Doktor mi je rekao 'Trankilo', to znači 'Polako'. Nemam problem, ali neću da provociram"

16 : 05 REKAO SAM KRALJU - TRAŽI TRENERA! "Pre tri nedelje sam rekao Ivici Kralju da polako traži trenera kad dođe pauza za reprezentaciju. Dosta ljudi zna i ne zna da sam fudbalsku karijeru prekinuo zbog bolesti i pred pripreme u Turskoj su mi rekli na pregledima da mi preskače srce, skinuo sam mladež koji ide ka melanomu. Dobro sam, ali ne želim da provociram organizam da mi se desi nešto što je bilo kad sam imao 30, 31 godinu. Tad sam rekao da ne dižemo frku, sad se to dogodilo. Zamolili su me ljudi iz kluba da ostanem do reprezentativne pauze da bi našli trenera i tako je i bilo."

16 : 05 PETRIĆ O NERVOZI "Mi smo takvi kakvi smo, takav smo narod, Ne dešava se to samo kod nas i takav sistem čine ljudi. Ne pričam samo o Partizanu nego i o našem društvu. Moramo da se zapitamo dokle će to tako da ide. Ja sam igrao u Škotskoj gde je druga priča u odnosu na Srbiju i Grčku, kada sam rekao da je dosta ljudi nervozno, nervozni su ljudi u klubu. Nije to za zlo. Na primer to u Britaniji i Škotskoj se nikada nije dešavalo. Postoji razlog za kritiku, ali nepotrebna je nervoza, naravno da igrači znaju šta su uradili", dodao je on o neredima i neprijatnostima nakon mečeva.

16 : 03 Igrači moraju da zaborave Šerif! "Sigurno da se ne zaboravlja u bukvalnom smislu. To što se dešavalo i pre utakmice i na utakmici, igrači su profesionalci i moraju da se priviknu. Oni igraju za sebe i van terena ništa ne treba da ih opterećuje. Oni će nailaziti na ove situacije koliko god da se bave ovim poslom. Sigurno nisu bukvalno to zaboravili", dodao je Petrić.

16 : 01 Petrić je tu! "Posle utakmice u četvrtak protiv Šerifa ove utakmice dođu kao lek i siguran sam da igrači jedva čekaju da izađu na teren i da pokažu da je to bilo samo loše veče. Ekipa iz Kragujevca mi se sviđa kako igra, stvarno lepo igraju i talentovani su, tako da nas sutra čeka ekipa koja će probati da igra i da se nadigrava. Igrači su spremni, imamo sad trening u šest sati", rekao je na početku Petrić.

15 : 59 Loš početak drugog dela sezone! Crno-beli su prvo poraženi od Mladosti GAT 4:0 i taj šokantan poraz je pokrenuo lavinu kritika. Nakon toga je crno-beli tim ispao iz Evrope posle poraza od Šerifa na svom terenu 3:1 i sada je veliko pitanje da li Petrić ostaje na čelu kluba.

Petrić je već drugi trener ove godine! Počela je sezona Partizana sa Ilijom Stolicom na klupi, ali ovaj bivši napadač crno-belih nije dugo potrajao na klupi ekipe iz Humske. Ubrzo je dobio otkaz, a Gordan Petrić ga je nasledio sredinom avgusta.