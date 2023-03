U DERBIJU IZGLEDA POSTOJI SAMO JEDAN GUBITNIK, A TO SAM JA! Trener Zvezde pred derbi: Italijani kažu "U džepu imaš evro"

"Svakako da Duljaj može energijom i poznavanjem derbija da prenese šok terapiju. On je imao malo vremena za neke smernice kako želi da igra njegova ekipa. Imaju prednost, on dobro poznaje ekipu, ali i mene raduje što dobro radimo i što u našoj kući mi moramo da se pitamo bez obzira na protivnika", kaže Milojević.

"Zna Duljaj ko su njegovi najbolji igrači, neće promeniti desetoricu fudbalera. U pripremi se fokusirate na sebe, probate da se nametnete bez obzira na protivnika. Utakmica krene sa jednim evrom u džepu, nemojte da ga izgubite. Tako kažu Italijani, ako možeš da zaradiš tri... Nije nam to cilj, ali ako se desi Bože moj. ne volim kalkulacije kad imamo sve u svojim rukama", zaključio je mladi stručnjak.

"Mi ne možemo da igramo protiv Partizana kao Mladost GAT, da igramo reaktivan fudbal, da ih na našem terenu čekamo na kontru. to nije DNK Zvezde, nama reper moraju da budu neke druge ekipe. Verujem da su igrači gledali tu utakmicu, mi smo je svakako pogledali", osvrnuo se Milojević na poraz Partizana.

"Ja ne znam, kad sam dolazio bilo je da mogu da izgubim prednost, sad kažu da oni ne mogu ništa da izgube i da samo mi. Izgleda da u derbiju postoji samo jedan gubitnik i to sam uvek ja. Igor Duljaj je odigrao mnogo derbija kao igrač, bio je uspešan u dresu Partizana. Kad utakmica krene vi možete da promenite 3-5 odsto izmenama, sve ostalo su pripreme. Morate uvek i da računate na individualce", kaže milojević.

"Ne bih rekao da mi je olakšana priprema utakmica jer je Partizan promenio treninga, ekipa uvek odgovori na to, zbije redove nakon šok terapije. Novi trener uvek donese nove stvari i to nam ne odgovara. Mi ne spremamo utakmicu na osnovu bodovne razlike, gledamo da podignemo naše igre. Iz dobrog performansa treba da izađe rezultat", kaže šef struke crveno-belih.

O igračkom kadru!

"Jesmo favorit, ali se malo to previše potencira zbog prethodnih utakmica. To se u fudbalu ne podrazumeva, morate da izađete kao pobednik. Imamo par zdravstvenih problema, malo problema sa virusima i to su znaci pitanja. Imam veliku grupu igrača, ko bude tu taj je najbolji za sutra i mora da dogovori zahtevima", zaključio je trener Zvezde.