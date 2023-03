UŽIVO - PIKSI OBJAVIO DA SE JEDAN IGRAČ PENZIONISAO: "Ja stojim iza spiska", pa pričao i o Džajiću!

12 : 11

O izboru Džajića za predsednika FSS!

"Kao što znate, ja se nisam bavio izborima u FSS i to nije moj posao. Ko god da hoće da me uvuče u to... Znate šta je moj deo posla i fokusiran sam na to. Bio sam na toj Skupštini poštujući FSS i mislim da je bilo lepo naći se na tom događaju. Mislim da je dobro da se stvorilo rukovodstvo i da ćemo imati stabilnu situaciju da se zna ko je predsednik, generalni sekretar, direktor... Što se tiče mog odnosa sa Džajićem, tu nema problema, bar sa moje strane, nikad nismo bili u svađi, ali nismo bili u komunikaciji. Možete nekog da ne vidite deset godina i da imate dobar odnos. Mislim da ćemo imati dobar odnos i dobru podršku, što je važno", rekao je Piksi.