UŽIVO PARTIZAN - RADNIČKI NIŠ: Šok u Humskoj, GOLČINA utišala stadion!

Trener Radničkog Nikola Trajković je tražio od ekipe da bude rasterećena. ’’Utakmica dolazi u teškom momentu po oba tima, čak sa nekog stanovišta težem po njih, nego po nas. To je nešto što pokušavam da objasnim mojim fudbalerima, da mi treba da budemo rasterećeni, ne da se branimo, ali da iskoristimo psihološki momenat koji je na našoj strani, da prikažemo najbolji fudbal koji možemo. Ove utakmice su uvek izlog za naše igrače, svako će gledati šta to oni mogu da pruže protiv fudbalera iz naših najboljih timova. Da li meč dolazi posle nekog ovakvog poraza ili kad im sve glatko ide, mi svakako nismo neko ko treba da preti Partizanu. Ali, činjenicu da će makar delićem svojih razmišljanja oni biti na revanšu protiv Sabaha idućeg četvrtka, od koga im mnogo zavisi nastavak sezone, te da će izvršiti neke igračke rotacije, mi moramo da probamo da iskoristimo.’’

"Mene nije sramota da budem trener Partizana!"

Trener Partizana Igor Duljaj rekao je da još ne pomišlja na evropski revanš protiv Azerbejdžanaca. "Rekao sam i igračima da o tome nećemo govoriti dok ne prođe Radnički. Tim koji je izgubio prva dva kola prvenstva, a to je nešto što može da bude veoma opasno, da nas zavara. Doveli su trenera koji je mlad i perspektivan. Imaju dosta promena u timu, nebitno da li igraju sa tri ili četiri igrača pozadi. Najvažnije od svega je kako ćemo da uđemo u igru. Tražiću od igrača da budu maksimalno motivisani, agresivni od prvog minuta, da vršimo visok presing, da odrade ono što se traži od njih, a to je pobeda kao jedini cilj na sutrašnjem meču. Da li će biti lako, naravno da neće. Videli ste da ovaj tim drugačije izgleda kada ima podršku i kada nema navijača. Opet pozivam, ne čitam novine, ali dolaze do mene informacije o tome da li će biti navijača sa juga ili neće, ko god da dođe, dobrodošao je. Svaka podrška znači, kako meni, tako i igračima. Znam da sam došao u najtežem trenutku, ali ne tražim nikakav alibi. Mene nije sramota da budem trener Partizana, ponosan sam i čast mi je. Partizan mi je mnogo dao. Otići ću onog trenutka kada budem dao poslednji atom svoje snage. Poražen si samo kad se predaš, ja se ne predajem. Birao sam ove momke, verujem u njih i znam da oni veruju u ovo što radimo.’’

