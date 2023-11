Ako kažu drugačije, lažu! Barak Bahar progovorio o svemu u Zvezdi: "Ni Partizanu se to nije dešavalo!"

"Za nas, važno je da pobedimo narednu utakmicu i samo se fokusiramo na utakmicu sutra. Bitno je da vratimo samopouzdanje. To je naš cilj, da sedmi put osvojimo titulu. Znamo da smo veoma dobar tim. Sada želimo da igramo bolje, postižemo više golova, primamo manje golova i idemo utakmicu po utakmicu. Titula se osvaja u maju", rekao je na kraju razgovora Barak Bahar!

"Činjenica je da Zvezda nije navikla na ovakvu tabelu, Partizan je dobio 11 utakmica u nizu i to je takođe nešto što se nije događalo. Moramo da pobedimo sve ostale utakmice u šampionatu", rekao je Bahar.

15 : 26

Susret sa navijačima!

"To je za mene normalno okruženje, imao sam takva iskustva u prethodnim klubovima. Razumem navijače, žele rezultate, žele da svi daju 100 odsto. Potrebni su nam bolji rezultati. Navijači su bili veoma ljubazni, pričali smo oko 40 minuta i razumeli smo šta je njihova želja. Potrudićemo se da ih ostvarimo. Radili smo veoma naporno da postignemo gol protiv TSC-a koji je dobar tim. Izgubili smo fokus u poslednjim sekundama. To je bio drugi njihov napad na utakmici. Ne želim nikoga da krivim za to, odgvoornost je na meni, mom timu, igračima... Svi smo zajedno u ovome", ispričao je trener Crvene zvezde.