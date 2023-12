"Zvezdi nikad neću reći 'ne', ponosan sam na to!" Supermen se vratio na Marakanu!

13 : 32

O strancima!

"Moramo da sednemo da vidimo kakvi su stavovi kluba, da vidimo sa igračima. Od ponedeljka ćemo to intenzivirati. Uvek će se voditi pitanje da li stranci, da li domaći igrači. Pre nisu mogli d dolaze stranci jer su pravila bila drugačija. Sad mogu. Prioritet Zvezde su domaći igrači, imamo i mlade igrače, ali ja to ne bih tako delio. Mora da se napravi dobar miks, kroz neko zvezdaštvo. Ne bih se vraćao šta je bilo, ovo su neke druge stvari, ali neće biti problema. Često se to dešava i drugim klubovima. Realnost je da mora da bude miks, ranije je moglo da bude samo četiri stranca", otkrio je Vladan Milojević.