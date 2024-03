AKO JE NAMJEŠTENO, ZAŠTO NE POBIJEDISMO!? Burno obraćanje Vladana Milojevića: Biću mnogo žešći!

20 : 26 Konferencija za novinare je završena

20 : 22 "Miloje bunker!?" "Ne kažeš to ti, već ja prevodim 'translate'. Pa eto, malo sam pokazao da možemo i da napadamo", nasmejao se Milojević. "Šalim se, zaista smo hteli da odigramo, pripremili smo na pravi način. Uvek ima grešaka koje se potkradaju, ali raduje me to što smo od prvog do 90. minuta pokušavali da dominiramo i napadali. I kad vodite i kad ste u hendikepu i gubite posle šok-golova... Treba dići igrače, pa u nezgodnim trenucima igre dobijete golove koji mnogo psihološki mogu da utiču na igru. Partizan ima dobre igrače, očigledno opredeljene na kontanapade, Natho i Zahid mogu da daju te ključne pasove... Tako se završilo i idemo dalje"

20 : 20 O Partizanovom golu za 1:1 "Apsolutno smo pogrešili, nismo reagovali, neću da karakterišem bilo kog igrača za bilo šta, imali su nameru, nije to trebalo, svaka greška vam čini da naučite. Desilo se, bože moj i idemo dalje"

20 : 19 Da li je pobeda bila rođendanska želja? "Nema veze, dovoljno je i ovo bilo od mojih igrača, hteli su da daju sve od sebe, dobio sam želje od svih i drago mi je. Hteli smo da pobedimo, ali i ovako je dovoljno", rekao je Milojević

20 : 17 "Sad sam rekao i biću mnogo žešći!" "Sve ovo je deža-vi, već viđeno. Pripremam igrače i pokušavam to da im uvek objašnjavam. I da je danas bilo, opet bi krenula priča o tome da je trebalo da bude žuti karton, crveni karton, penali... Opet 'sila Boga ne moli'. O tome ja pričam. Ne pričamo o fudbalu, već o degunantnoj stvari i vidim da se širi", rekao je Milojević, sa aluzijom na izjavu Žarka Lazetića u prošlom kolu. "Sad sam rekao i biću mnogo žešći...", dodao je Milojević.

20 : 14 "Ako je tako, što ne pobedismo?" "Od kada igramo uvek neko osporavanje, omalovažavanje. Neću dozvoliti to. Kao klub i trener neću to dozvoliti. Ne mogu ja to da dozvolim ili ne, ja imam samo to da mogu da vam kažem svoje mišljenje. Da se ne priča da kad neko ima, sve je pošteno, a kada nema, onda je sve namešteno... Vodi se neki medijski, hibridni rat, kampanja... Danas nismo pobedili, pa kad je sve to tačno, što danas ne pobedismo!?" Izvor: TV Arena sport/screenshot

20 : 11 Ovo ću reći još samo sada! "Sad neka druga priča, sad ću se oglašavati i više neću. Treba da se napravi drugi scenario. Od mog povratka se pravi negativna atmosfera prema nama. Da li ćete pisati da li smo igrali dobro ili ne, vaše je, neću da ulazim. Ali opet se pravi scenario da je titula nameštena, jedan klub potlačen, da jednom timu država ne pomaže, pljuvanje po predsedniku... Samo da se napravi da je neko ugrožen, a neko povlašćen. To ne ću da dozvolim i poslednji put kažem. Gde god da mi odigramo, pravi se da je nama neko nešto poklonio, dao, a to je degutantno. Hajde da naprave neki drugi scenario. Ne znam šta će da bude na kraju, bravo za naše navbjiače, borićemo se, trenutno smo drugi, Partizan je prvi, mi drugi, ima još 40 bodova se igra. Srpski fudbal nije toliko loš koliko se stalno predstavlja i ne znam kad bi sve to bilo dobro šta bi pisali? Samo se gledaju neke negativne stvari. I još jednom, čestitam svojim igračima na igri, borbi, zalaganju.

20 : 11 "Partizan dobio karata koliko je hteo, BRAVO za moj klub" "Isto za informaciju, Partizan je dobio karata koliko god da su hteli, veliko bravo za moj klub. Mislim da je dosta osporavana utakmica, igrači su probali da daju sve od sebe, moji su dali, da napravimo dobar performans i napravimo utakmicu koja će se pamtiti. ostaje žal ako je neko trebalo da bude bliži pobedi, mislim da smo mi trebali to da budemo"

20 : 10 "Igrač utakmice - Aleksandar Jovanović" "Pokušavali smo, hteli smo da kontrolišemo igru, imali dosta šansi i statistika koja priča, a interesantno je to što sam hteo da izvučem, malo je bilo utakmica u karijeri mojoj da imate ovoliko šansi, a da na kraju date samo dva gola... Iz nepažnje smo primili golove. Nisam novinar da bih ocenjivao, ali golman Jovanović je bio igrač utakmice, odbranio je i ono što se brani i što se ne brani. Generalno, bio je derbi gde smo imali posed 72 odsto protiv 28 odsto, ukupno smo imali 29 šuteva, oni četiri. Šutevi u okvir gola, mi 12, oni 3. Blokirani šutevi, oni osam - jedan. Kaznenih udaraca mi 22, oni četiri".

20 : 10 Prva poruka Vladana Milojevića "Bila je lepa utakmica, dobar derbi, pune tribine, ne znam zvanično koliko je bilo gledalaca. Atmosfera je bila divna, mislim da smo pružili divnu partiju, da je bio dobar derbi. Da li sam zadovoljan rezultatom? Sigurno da nisam. Imali smo dobru igru, protivnika koji je apsolutno imao za cilj da se brani, da proba na kontranapad. Odmah da se ogradim, to je sasvim legitimno."

19 : 58 Milojevićev srdačan pozdrav sa Duljajem Treneri Crvene zvezde i Partizana sportski su se pozdravili i zagrlili pre derbija Izvor: MN PRESS