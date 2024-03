"Vlahović nas je pozdravio, nije tu!" Piksi otkrio sve o otkazima: Nismo ništa izgubili, ne brinem se!

Autor Nikola Lalović

12 : 50 Kraj konferencije Konferencija za medije selektora Stojkovića je gotova.

12 : 45 Mijailović iznenađenje? Kako to? "Kad neko kaže iznenađenje Mijailović kako može da bude iznenađenje Mijailović, TO može da bude neko koga ne poznajete, a Mijailović je neko ko pokriva nekoliko pozicija. Odigra maksimalno profesionalno, na njega uvek može da računa. On je polivalentan igrač, devojka za sve. Makar tri pozicije pokriva. Igra Ligu šampiona, kada igraš na tom nivou Evropu po meni je odigrao dosta dobro. Neko ko se ne štedi, daje maksimum, ličnost mu je za svaku pohvalu. Nije on nikakvo iznenađenje, zaslužio je da bude tu. Do juna pratićemo, videćemo, gledaćemo. Svako ko je tu zaslužio je, niko nije tu preko neke veze", istakao je. Izvor: MN PRESS

12 : 42 Da li selektor može neutralno da gleda derbi? "Mogu i to već dosta godina! Pa mislim iskren sam zaista. E sad kad je Evropa to je sada drugo. Što se prvenstva tiče iz tog ugla gledam i mislim da selektor mora tako da gleda", rekao je na kraju selektor.

12 : 41 Strašan derbi! "Bio sam na stadionu gledao sam derbi, u poslednjih 10 godina nisam video takav derbi. Ono sve pre toga je bilo mučenje, negledljivo. Ovaj derbi je po meni ostavio jak utisak, staon je bio skoro pun. Divan ambijent, Zvezda je bila daleko bolji tim, videli ste isto što i ja. Ali dobro je da se to dešava, preokreti, 1:1, pa 2:2, crveni karton, pa drama, prečke, stative... Sve što fudbal može da ti donese imali smo da vidimo. Zadovoljan sam, a išao sam zbog Baždara i Mijailovića da vidim taj debri. Generalno sam zadovoljan onim što sam video iako tamo glavnu reč vode stranci i oni su glavni igrači. Baš dobar derbi, meni se jako svideo. Intenzitet, puno šansi i golova. Daleko, daleko Crvena zvezda bolja u igračkom kadru što pokazuje i ovo... Ja ne znam uopšte kako je Partizan do marta bio prvi, jer je ogromna razlika u igračkom kadru. U odnosu na Partizan je nemerljivo. To je to, Zvezda će biti prva, Partizan drugi, biće interesantno za četvrtu poziciju. Raduje me što se Kragujevac podigao, za TSC je zagarantovano treće mesto. A ovo gore, to je rešeno, nemojte da gledate to".

12 : 36 O novom ugovoru "Sve je to relativna stvar. Kada ste u ovoj poziciji naravno da razmišljate o budućnosti. VIdim da je selektor Belgije produžio ugovor, isto se desilo sa nama. La Fuente je sa Španijom produžio, ljudi gledaju unapre. Tako i ovde. A nije rekao sam nisu bili prioriteti da odem jer sam to mogao da sam želeo. Nemojte imati sumnje u to. Došli smo do toga da nastavimo, nema tu velike priče".

12 : 35 Piksi pričao sa UEFA "Vrlo je moguće ako se pojavi neko ko zaslužuje. Evo Pavlović bi se našao iako nije odigrao ni minut. On bi se našao na Euru iako ni minut nije odigroa za nas. Jer je pokazao u ovih nekoliko utakica da ima potencijal i kvalitet. Duga je sezona, obaveze su velike. Imaćemo sastanak u Dizeldorfu, ja sam obavio sastanke sa selektorima i čak i UEFA, žeim da predložim 25 igrača na spisku 23+2. Mišljenja sam da taj broj treba da se podigne i vidim da su svi selektori za to i da se slažu. UEFA će doneti odluku, videćemo u svakom slučaju. Ako i ne bude moraćemo da se opredelimo za 23."

12 : 33 Pozvan Mladenović "Mladenović je pozvan, kada smo dobili poziv iz Salcburga i kada smo saznali kakvo je stanje sa Terzićem odmah je pozvan Mladenović", otkrio je Stojković pa pričao o atmosferi; "Ne znam gde će to iči, ali bolje je da budemo malo mirniji i staloženiji. Euforija nikome ništa ne donosi, mada je ta euforija bila onda sa pravom jer smo tako igrali i pobedili jedan veliki Portugal. Taj euforija je i u narodu i u medijima kakva takva je. Samo sam bio zabrinut kada sam shvatio u kom stanju su nam igrači i da neće biti moguće da se spreme. Ja sam se trudio da to amortizujem i ne pokazujem, ali sam znao da će biti jako teško u Kataru. A mogli smo da napravimo nešto. Vi ćete odlučiti kakva će euforija biti, a ja od vas i javnostri tražim samo podršku. Mi moramo da znamo da igrači dobrovoljno dolaze da igraju za reprzeentacuiju."

12 : 28 Opet o Nedeljkoviću "Je l' znate vi gde je on? Jednostavno ne znamo gde je, kao što ni mediji ne znaju. Znamo da ima problem povrede, kukova, a šteta je, baš sam hteo da ga vidim ovde", istakao je selektor.

12 : 27 Piksi o Gajiću "Čekam da ga vidim da ga pitam da li igra levo ili desno. On igra gore levo, ali znamo ga da igra po desnoj strani, kao što je bio Aspilikueta u Čelsiju koji je igrao i desno i levo. Mislim da je realno da ne bude levo nego na svojoj poziciji, a to je desna strana." Izvor: MN PRESS

12 : 25 Kakvu Srbiju ćemo da vidimo? "To je ta stalna polemika da Srbija ne može sa trojicom pozadi. Hajde evo sa četvoricom ćemo da igramo, hajde probaćemo to. Videćemo na šta će to da liči, bitno je da igrači prihvate te neke principe. Sistemi se gledaju samo u tri, a ne u četiri linije, pa da vidimo da li će biti 4-3-3, 4-2-3-1... Videćemo u kom su stanju igrači, ima dosta igrača koji su odigrali puno minuta, a ima i onih koji nisu bili u minutaži i procenićemo tša je najbolje. Sigurno u Moskvu idemo da napravimo dobar utisak i da probamo da pobedimo jer nam svaka pobeda donosi dodatno samopoudaznje", kaže selektor.

12 : 23 Mile Svilar? "Znate već o čemu se radi. Mi smo bili obavešteni od sportskog direktora Rome da on ne želi više da brani za Srbiju, mada ne znam ni kad je branio, možda jednom. Nismo mi ništa izgubili to je njegova odluka. Nema neke velike priče, neće biti pozivan naravno. Koji su razlozi ne ulazim, njegove privatne stvari. Pustite momka. Ne brinem previše, prezadovoljan sam onim što imamo na golu. Vanja, Rajković, Petrović su golmani visoke klase, golman Partizana pruža odlične partije. Mislim da je momak odličan, a on je već bio u reprezentaciji. Tu je mali Ilić, ne brine me njegova odluka. Izaći ćemo mu u susret i nećemo ga više zvati. Nikakav problem", rekao je Piksi.

12 : 21 Aleksandar Pavlović? "U ovom momentu je isplivalo ime Aleksandra Pavlovića, njegovo ime je zapisano pre dve godine. Došli smo u stiuaciju kada ne treba da se ljutimo niti možemo-. Mi smo probali sve, od decembra smo pričali sa Dejanom njegovim ocem, a onda su se uključili i njegov agent. Ja sam bio spreman da ga pozovem sada u martu, ali smo po dogovoru ostavili to posle EP. Pretpostavljam da je pritisak bio veliki i da je Nagelsman morao da ga pozove. Kada neko kaže da smo izgubili Pavlovića tačna konstatacija niti reč izgubiti prava, mi ga nikada nismo imali. Ovako nismo ništa izgubili, bili smo maksimalno korektni, uradili smo sve što smo mogli, a njegova odluka je takva kakva je i želimo mu sve najbolje. Citiaraću - postoje tri važna segmenta. Prvi je da poseduje pasoš, on ga ima. Drugi segment je da ga selektor pozove, bez poziva ne možeš da igraš i treći je da pokažeš želju. Dolazimo do najvažnije stvari da li želiš i hoćeš. Nije to baš tako laka odluka. Taj pritisak kada su videli da ga Srbija zaista želi odlučili su tako i nema ljutnje." Izvor: Profimedia/IMAGO

12 : 17 Zašto nema Birmančevića? "Što se Birmančevića nije sporno da bude na širem, ali je pitanje da li može na užem da bude. Širi spisak mogu i 50 igrača da stavim to nije problem. Joveljića i Birmančevića znamo, on je debitovao protiv Katara. Poznati su mi njegovi kvaliteti. On treba samo da nastavi da igra dobro, biće u radaru i u fokusu. Ja znam odlično sve igrače, kao što znam igrače i po Evropi koji imaju naš pasoš."

12 : 15 Grupa na EP? Teška, kao i svaka! "Ne treba zaboraviti ni činejnicu da smo među 16 ekipa u Evropi, govorim o Ligi Nacija. To je zaista jedan rezultate gde tim momcima možemo da kažemo bravo. Što se tiče Eura ima vremena, pričaćemo o tome. Naravno da je grupa teška, na EP nema lakih protivnika i utakmica. To valjda svi znamo ili ne znamo. Kako je teška Engleska, tako je teška Slovenija i Danska". Izvor: MN PRESS

12 : 13 O sistemu i promenama "Stvaranje jednog tima i simbioze u timu zavisi mnogo od kvaliteta igrača koje imate. Ne postoji garancija da ćete da pobedite, svaki sistem se modifikuje tokom utakmice. Utakmica je živa materija, ona se menja, jedna stativa vam reši ili vas odvede u problem. Svi koji pametuju da mi ne možemo, mi možemo sve, a ne možemo ništa. Ne postoji garancija ni sa četiri pozadi ni sa tri... Iskoristićemo dan da u taktičkim stvarima napravimo pomak. Ja tražim da kroz video analizu i oralni pristup pokažem igračima šta želim. Opet kažem lako je da se donose i daju komentari sa strane. Sedite u stolici i gledate i date sebi oduška da komentarišete ovako ili onako. Ja se ne ljutim, samo želim da izvučem maksimum", dodao je.

12 : 10 Loša igra, dobri rezultati "Naravno da ja nisam bio zadovoljan igrom, rezultatom da jer je prioreite bio da odemo na Evropsko prvenstvo posle 24 godine. Imate taj paradoks, igra koja vas ne oduševi, a dobijete. A i ono obrnuto, kao u Mađarskoj. U sportu je merilo semafor, ali naravno u meni postoji nešto što želim da izvučem da igrači budu daleko bolji. Pričaćemo o tome, o ideji da se promeni sistem, a i igrači su skloni promenama. Da li sam zadovoljan igrom? Nisam. Da li sam zadovoljan rezultatom? Prezadovoljan sam! Da mi je rekao da ćemo ovakvi kakvi smo otići na prvenstvo potpisao bih to", istakao je.

12 : 08 O novom ugovoru "Ugovor? A to vas interesuje... Prošle nedelje smo pregovarali, razgovarali i dogovorili. Želimo kontinuitet u radu i to smo dogovorili. U mojim planovima Srbija je prioritet, tako da mi je drago da smo našli zajednički jezik da nastavimo da se borimo i postižemo dobre rezutlate kao i do sada", istakoa je on.

12 : 07 Mladi igrači "Na spisku je mladi Baždar koji je ove sezone počeo da igra, da postiže golove i ovaj poziv je nagrada za ono što je pokazao. Očekujem da on i debituje. Na radaru ozbiljnom su igrači kao Sremčević iz Zvezde, mada ne vidim da nešto igra. Ipak to ne umanjuje moje mišljenje o njemu. Imamo Gluščevića iz Kragujevca, Miladinovića iz Čukaričkog i Cvetkovića. To su igrači za budućnost", rekao je Stojković. Izvor: MN PRESS

12 : 05 O Nastasiću i Vlahoviću "Došla su neka novina imena, želim da ih vidim. Ono što sam pratio potpuno zaslužuju šansu. Srećan sam što je sa nama Zdjelar koga odlično znate, ali ga ja ne znam jer nikada nije bio na mom spisku. Srećan sam što ću videti njegove kvalitete. Pošto znam igrače nije bilo potrebe da neke ponovo pozivam jer želim da neke druge opcije ponovo proverim. Pitali ste me za Nastasića on je iz privatnih razloga ili problema otkazao. Ja neću da ulazim u problematiku. On je sat vremena posle objavljivanja spiska konačnog zvao i rekao da ne može da dođe. Pozravio vas je Vlahović koji takođe ne dolazi, ima strahovite bolove u leđima. Ima strahovite bolove, hteo je da dođe na pregled, ali ja mu verujem. Nema potrebe da dolazi ponovo ovde i da se maltreetira. Bolje da ga sad bole leđa nego u junu. Tada će nam biti potrebniji nego sada."

12 : 02 Evo selektora Konferencija za medije je počela, a prvo pitanje je vezano za spisak i nove igrače koji su pozvani. Takođe je bilo i reči o otkazu Matije Nastasića. "Dobar dan svima sada imamo dve jako važne utakmice i radujemo se tome. To je mnogo bolje nego da smo u nekom baražu i da moramo sada da lupamo glavu. Utakmice su nam bitne na planu igre i samopouzdanja, možda i sistema. Izbor igrača je takav kakav je. Ima dosta igrača koji su se mučili ili se muče sa povredama. Gudelj je maltene juče počeo da igra, tu je mali Nedeljković koji koliko znam niti igra niti trenira niti znam gde je. Da li je ovde, u Birmingemu...", počeo je on. Izvor: TV Arena sport/screenshot

11 : 52 Nema ni Nastasića! Iskusni štoper Matija Nastasić se takođe nije pojavio na okupljanju i zbog toga je naknadno pozvan Srđan Babić, koji je prvobitno precrtan sa šireg spiska. Videćemo da li će ovo biti kraj Nastasićeve reprezentativne karijere.

11 : 48 O čemu će pričati? Tema ima na pretek! Dobio je novi ugovor selektor, a dobio je i neke ružne vesti. Aleksandar Pavlović je rešio da nastupa za Nemačku, a Mile Svilar se nije odazvao pozivu... Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED