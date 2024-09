Tabelu ne gledam do februara! Savo Milošević preuzeo Partizan i otkrio dva glavna problema

13 : 41 Konferencija je završena Konferencija za medije je gotova.

13 : 39 "Od prošlosti se ne živi" "Ne može da mi bude neprijatno, ali se trudim da se ne obazirem na prošlost. U fudbalu svake godine počinjete od nule ili iz minusa. Lijepo je što većina ljudi misli da smo igrali najljepši fudbal u tom mandatu, ali od toga nemamo nikakvu korist sada.", jasan je Milošević.

13 : 38 Iliev: Šta da kažem? "Meni je bilo lako da ga vratim. Može da se gleda iz dva ugla. Voli Partizan i imamo divan odnos koji traje dugo godina. Počeo je davno. Bili smo cimeri kada je on bio najveća zvijezda jugoslovenskog fudbala. Bio sam cimer sa njim. Od tog momenta je jedna osoba koja mi znači, odnos raste godinama. Raduje me filozofija fudbala koja se poklapa. Lijepo se vidjela u prvom mandatu. Sada ćemo zajedno kreirati tu priču. Optimista sam, ne sumnjam da će biti plodonosna. Nadam se da će biti dugovječnija", rekao je Iliev.

13 : 35 Rekao sam momcima - neću namrštene! "Bez obzira na to šta će se dešavati, bez obzira na klub i funkcionisanje kluba. Gdje god sam radio, kada je u pitanju stručni sektor, želimo da kreiramo ambijent koji se tiče sportskog sektora. Ostale stvari su nešto drugo. Dužni smo da kreiramo okolnosti u kojima želimo da radimo. Momcima sam rekao da svi moraju da se smiju i da ne želim namrštene face. Da srećni i zadovoljni dolaze na posao. Od toga kreće. Psihološki aspekat je na meni, da podignem momke, da budu srećni i zadovoljni bez obzira na situaciju na tabeli. Da radimo u pozitivnoj atmosferi."

13 : 34 "Kup je realna šansa" "Naša jedina realna šansa je Kup Srbije. Ne mogu da garantujem ništa."

13 : 34 "Tabelu neću da gledam do februara" "Tabelu neću da gledam do februara".

13 : 34 O stručnom štabu "Vukašinović ostaje član stručnog štaba. Svi smo veliki prijatelji. Znamo se Sale i ja od 1989. godine. Što se stručnog štaba tiče. Na spisku sam dao 12 imena, dolazi Nenad Cvetković koji je bio tu i moj prvi pomoćnik. I Marko Stojanović za kondiciju. Svi ostali, trudili smo se da koristimo ljude koji su treneri kluba."

13 : 31 Šta je sa omladinskom školom? "Prodavali smo neke igrače i ranije, vratio se Ilić iz Bolonje koji je prodat, Baždar je prodat prije nekoliko mjeseci. Omladinska škola uvijek ima talentovane klince. To jeste jedan od fokusa. U posljednje vrijeme je naše finansiranje mnogo teže u odnosu na Zvezdu. Pogledaćemo, biće to jedan od prioriteta. Mi smo na to prisiljeni. Neki mladi igrači koji igraju u Srbiji, a nisu u Partizanu, to mi je žao, ali ćemo korigovati i to. Naćićemo ih, ako uspijemo da preživimo."

13 : 29 Da li je suspendovan? "Možemo da nastavimo, pobijedili smo Mladost", Milošević nije znao odgovor na pitanje da li je suspendovan za meč protiv Tekstilca. Čeka se provjera toga.

13 : 29 "Više se nećete vraćati" - to nisam rekao Podsjetili su novinari Sava da priča o izjavi da se "više neće vratiti u srpski fudbal". "Nisam to rekao. Nisam. Ja sam izašao iz srpskih medija od momenta kada sam otišao. Posljednje je bilo saopštenje o ostavci. To je posljednja rečenica do ovog danas. Jedine izjave koje su bile jesu na turniru na Zlatiboru i vezane su bile za taj turnir. Te izjave koje su se pojavile, ja nisam demantovao jer nisam dio medija. Ne mogu da kometnarišem i da se pravdam za nešto što nisam rekao. Ako stavim na vagu situaciju iz 2019. i sada, isto je".

13 : 28 "O psihološkom momentu" "Da ne zvučim prepotentno i arogantno, ali sam jači u tome i to će biti dio mog posla. Ima tu taktičkih detalja i treninga naravno, to je uhodani mehanizam. Psihologija će da bude moj prevashodni posao."

13 : 28 O Gohu i Grimaldu "Ekipa ima prostora za napredak, ali i individualno. Ne bih apostrofirao njih dvojicu. Uvijek se trudimo. Sebe smatram čovjekom kluba. Ovdje sam praktično od 1989. godine. Kada procijenimo šta imamo, razmišljaćemo o pojačanjima. Probaćemo da i individualno dobijemo, posebno od stranaca koji treba da prave razliku. Zato su dovedeni. I Ivica i ja smo bili stranci u klubovima. Ne svaljujemo krivicu na njih, to važi u cijelom evropskom fudbalu. Stranci moraju da prave razliku, ako ne prave, onda je problem. Individualno ima posla, biće dio analize koju sam spominjao. Da preživimo prvu utakmicu do pauze koja nam je značajna."

13 : 27 "Đole se dokazao" "Đole Jovanović se dokazao i u inostranstvu. Generalno sam mišljenja da ne volim da mijenjam pozicije igrača. Neke osnovne pozicije koje imaju svi, ne treba rotirati. Svaki igrač ima svoju zonu komfora i poziciju na kojoj igra. Rokade mogu da se dese u nekom meču u nekim okolnostima poput povreda. Treba se držati da svaki igrač igra svoju poziciju. Đoletu je špic prirodna pozicija, ja sam igrao na tom mjestu. Svaka ekipa treba da ima tog prvog izrazitog špica. To donosi mnogo stvari."

13 : 27 "Možda mi ne ide u prilog..." "Nama su rezultati neophodni. Mogu da budem otvoren, možda mi ne ide u prilog. Tada u prvom mandatu nisam razmišljao o protivniku. Moraću to malo da popravim, fudbal koji sam igrao, znate i gdje sam igrao, bio je ofanzivan. Ne možete da napadate dobro ako ne branite dobro."

13 : 26 "Biću oprezniji" "Biću oprezniji, poučen iskustvom i svojim prethodnikom. Stvari mogu da budu komplikovanije. Stanoje je imao negativno iskustvo, probaću ja da profitiram, da se ne desi isto. Oprezno sa svim odlukama. Fudbal je satkan od miliona detalja, od kojih svaki može da presudi u nekoj utakmici. Potrudićemo se da to brzo sagledamo. Ostajem pri tome da bi neka slika jasnija mogla da se vidi za par mjeseci."

13 : 26 "Ako za 2-3 meseca ne bude..." "Najmanji problem je analiza. Bitnije je mnogo vrijeme za koje možeš da riješiš osnovne probleme. Opet ću se vratiti, ne ide mi u prilog. Ako se za 2-3 mjeseca ne vidi ono što radimo, onda nismo za taj posao. Nadam se da će svi vidjeti ono što želimo da uradimo."

13 : 18 "Defanzivu moramo da popravimo" Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić "Najveći prostor je defanzivni aspekt, ne mislim samo na odbrambene igrače, jer svi učestvuju i u fazama odbrane i napada. Defanzivna faza je najveći problem. Iz te nesigurnosti proizilazi niz drugih problema. U svemu može da se napreduje, ali to mora brzo da se riješi. Pa da do decembra imamo priliku da popravimo. Imamo pauzu poslije meča u subotu i ta pauza će mnogo da nam znači, kada je u pitanju ono što bih ja volio. Nismo pravili ovaj tim, moraćemo da se adaptiramo i da prvo izanaliziramo ovo što imamo, baratamo sa igračima koje imamo. Ova ekipa može bolje i više. Zašto nije, ne znam te razloge i neću u to da ulazim. Stanoje je čovjek kluba i najbolje zna iznutra, ja tek treba da vidim koji su problemi. Postojalo je u dosta utakmica faze igre koje su bile dobre, što je znak da ekipa može."

13 : 16 "Samo zbog jednog razloga sam došao ovdje" "Direktore, hvala na najavi od srca. U jednom teškom momentu smo za klub, kako institucionalno tako i finansijski i rezultatski. Prije samo mjesec dana nisam razmišljao o ovoj soluciji. Moj prethodnik i prijatelj Stanojević... Kad je došao očekivao sam da će to trajati nekoliko godina i da će imati mir i stabilnost. Došlo je do toga da sam ponovo tu. Zašto i kako, pričaćemo. Najbitnije je da sam pristao da ponovo se vratim u Partizan. Jedini razlog je to što mislim da Partizanu treba pomoć i vjerujem da mogu da pomognem. Situacija jeste teška. Ako se sjećate, tri godine nisam davao izjave, nisam neko ko traži opravdanja. Da nije teška situacija, vjerovatno ne bih bio ovdje. Moj posao je da se bavim strukom, čekamo 11. oktobar, da se držimo pretežno fudbalskih tema." rekao je Savo.

13 : 11 "Savo, zna se" "U svom prvom mandatu dok je trener bio Savo, Partizan je imao najveći profit i kada je riječ o Evropi i finansijama i vrijednosti igrača na tržištu. Nama je sada potrebno takav jedan period koji će vratiti stabilnost u klub. Savo je moj izbor. Došao je u trenutku kada mnogo toga je nepoznato. Kada se mnogo toga priča i analizira i postoje razne teorije, više se ne zna šta je istina, šta ne. Hoću da se zna da sportski sektor radi za sebe. Kao nezavisno djelo koje je pripojeno cijelom sistemu. Moramo da funkcionišemo u kakvom god stanju da je situacija sada. Morali smo da donosimo odluke i donosimo ih nevezano za ostale aktivnosti. Savo je zvijezda dana, da priča o svojim planovima. Ja sam dio Skupštine i 11. oktobra ćete saznati sve o potencijalnim promjenama u sistemu. Želim mnogo uspjeha i više trofeja."

13 : 10 Iliev: Hvala Stanoju "Prvo želim da se zahvalim Saletu Stanojeviću, ponekad u životu i fudbalu nije sve kako treba. Onda želim da poželim dobrodošlicu čovjeku kome sam se divio kao igraču i koga sam doveo u svom prvom mandatu kao trenera. Kada su me ljudi pitali ko će da bude novi trener, odgovarao sam sa pitanjem "Sa kim je Partizan igrao ljepši fudbal", svaki odgovor je bio "Savo." To me čini ponosnim, jer svi ostali tako vide i osjećaju. Uvjeren sam da će biti sve više publike koja prepoznaje Partizanovu školu i fudbal".

12 : 55 Dolazi i Ivica Iliev Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Na konferenciji će biti i Ivica Iliev.

12 : 55 Ljajić bio na stadionu Partizana Izvor: MN PRESS Neposredno pred početak konferencije u Humskoj na stadionu je bio i Rasim Ljajić koji je prvi izbor za novog predsjednika Partizana.

12 : 42 Čeka se početak konferencije Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Savo Milošević bi uskoro trebalo da dođe na konferenciju za medije.

12 : 41 "Nikad više neću raditi ovdje" Prije odlaska iz Partizana Savo je izgubio živce na meču protiv Vojvodine i tada je izjavio da "nikad više neće raditi ovdje". Zbog ljubavi prema Partizanu se predomislio.

12 : 25 Bira se novo rukovodstvo Izvor: VM/© MN press, all rights reserved Za 11. oktobar zakazana je Vanredna skupština kluba i tamo će da bude izabrano novo rukovodsvo kluba. Očekuje se da će sa pozicija otići Miloš Vazura i Milorad Vučelić.

12 : 24 Savo opet mora da stvara igrače U svom prvom mandatu Milošević je učestvovao u stvaranju Strahinje Pavlovića i Filipa Stevanovića i sada će ponovo morati da stvara igrače.