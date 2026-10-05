Srbija je posljednja u grupi Lige nacija, ali 'superkompjuter' predviđa mogućnost baraža u kome bi im potencijalni rival bila selekcija Bosne i Hercegovine.

Izvor: MONDO/Samir Cacan

Fudbalska reprezentacija Srbije doživjela je četiri poraza na startu Lige nacija zbog čega je posljednjeplasirana u svojoj grupi, međutim to ne znači da su u potpunosti otpisani. "Superkompjuter" za sada procjenjuje da neće ispasti direktno iz "A" divizije, daju im solidne šanse da odu makar u baraž. Naravno, da bi se to uopšte dogodilo, potrebno je da se poklope određene stvari.

Kako Srbija opstaje u "A" Ligi nacija?

Vidi opis "Superkompjuter" spojio Srbiju i BiH u baražu za opstanak u Ligi nacija Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Pravila pred novu Ligu nacija su promijenjena zbog ideje da se ovo takmičenje igra u drugačijem formatu od idućeg izdanja, uz svega tri divizije umjesto četiri. Zbog toga, samo će dvije od četiri poslednjeplasirane ekipe iz "A" divizija ispasti direktno u "B". Vjerovali ili ne, trenutno Srbi nisu najgori.

Despite a 0-0-4 record, Serbia are still projected to avoid direct relegation.This is thanks to their four losses being by narrow margins (-5 GD), while is at -7 and at -5 with only 3 games played.A single point any of these three teams get could prove crucial in the end. — Football Meets Data (@fmeetsdata)October 4, 2026



"Superkompjuter" procjenjuje da su gore i Turska i Češka, koje su odigrale po tri utakmice i sve tri izgubile. Imaju bolju gol-razliku od njih, dok su takođe one i u težim grupama i zato im se daju veće šanse za direktno ispadanje.

Naravno, one imaju prednost i što će odigrati meč više i imati priliku da poprave utisak, ali neće im biti uopšte lako.

Srbiji se smiješi baraž sa BiH

Izvor: MN PRESS

Preostale dvije četvrtoplasirane i dvije najgore trećeplasirane igraće baraž sa drugoplasiranima iz "B" divizije, za opstanak u "A". To je izvesno najbolje mjesto kome može da se nada Srbija, pošto ima pet bodova manje od Njemačke, a osam manje od Grčke i Holandije u dosadašnjem dijelu takmičenja.

Za sada, to govori da bi mogli da igraju protiv Bosne i Hercegovine, Ukrajine i Škotske koje su na ovim "baražnim" pozicijama u "B" diviziji, dok bi UEFA zabranila meč protiv "Kosova", u skladu sa odrednicama žrijeba.

Ove utakmice u baražu Lige nacija igrala bi se u martu 2027. godine.

Izvjesno da su "orlovi" drugi šešir

Izvor: Adam Davy / PA Images / Profimedia

Podsjetimo, ubuduće će svaka od tri divizije imati po 18 reprezentacija. U svakoj od tih divizija, imaćemo po tri grupe od po šest timova, dakle više utakmica, dok će kao i do sada oni iz "A" divizije moći jedino do pehara. Ovaj sistem važiće od narednog ciklusa Lige nacija, poslije kvalifikacija za Evropsko prvenstvo - za koje je bitan plasman u ovogodišnjoj Ligi nacija.

Ovo je poslednji ciklus sa "starim" modelom kvalifikacija (12 kvalifikacionih grupa sa četiri ili pet učesnika), gdje Srbija cilja što bolji položaj u šeširima. Reprezentacije će biti podijeljene u pet šešira i za Srbiji se smiješi drugi, zbog loših rezultata u kom će izvjesno biti i BiH.

Prvi šešir : Portugal, Španija, Francuska, Holandija, Engleska, Grčka, Belgija, Danska, Nemačka, Italija, Norveška, Hrvatska

: Portugal, Španija, Francuska, Holandija, Engleska, Grčka, Belgija, Danska, Nemačka, Italija, Norveška, Hrvatska Drugi šešir : Vels, SRBIJA, Turska, Češka, Švajcarska, Švedska, Austrija, Severna Irska, Bosna i Hercegovina, Ukrajina, Škotska, "Kosovo"

: Vels, SRBIJA, Turska, Češka, Švajcarska, Švedska, Austrija, Severna Irska, Bosna i Hercegovina, Ukrajina, Škotska, "Kosovo" Treći šešir : Poljska, Mađarska, Slovenija, Republika Irska, Gruzija, Izrael, Rumunija, Severna Makedonija, Crna Gora, Slovačka, Island, Finska

: Poljska, Mađarska, Slovenija, Republika Irska, Gruzija, Izrael, Rumunija, Severna Makedonija, Crna Gora, Slovačka, Island, Finska Četvrti šešir : Albanija, Estonija, Kipar, Moldavija, Belorusija, Luksemburg, Jermenija, Farska Ostrva, Kazahstan, Bugarska, Letonija, San Marino

: Albanija, Estonija, Kipar, Moldavija, Belorusija, Luksemburg, Jermenija, Farska Ostrva, Kazahstan, Bugarska, Letonija, San Marino Peti šešir: Malta, Azerbejdžan, Litvanija, Gibraltar, Andora, Lihtenštajn

Podsjetimo, Srbija igra još 13. novembra protiv Njemačke u Beogradu, a 16. novembra sa Grčkom u gostima.

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