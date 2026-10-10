Aleksandar Mitrović se vratio na teren poslije 5 mjeseci

Aleksandar Mitrović se vratio fudbalu poslije povrede koljena i pauze od nekoliko mjeseci

Izvor: NOUSHAD / imago sportfotodienst / Profimedia

Rođeni Smederevac Aleksandar Mitrović (32) je ponovo zaigrao fudbal poslije višemjesečne pauze zbog povrede koljena. Napadač reprezentacije Srbije konačno se vratio na teren, a prve minute upisao je u pobjedi Al Rajana nad Katarom rezultatom 3:0.

Srpski golgeter posljednji put je igrao 1. maja, pa je povratak poslije gotovo pet mjeseci čekanja svakako važna vijest i za njega i za njegov klub, ali i nacionalni tim. Ovoga puta nije uspio da se upiše u strijelce, ali je najvažnije da je ponovo na raspolaganju ekipi i da polako može da se vraća takmičarskom ritmu.

Mitrović je priliku dobio u završnici utakmice, pošto je u 75. minutu zamijenio Otavija, koji je prethodno upisao dvije asistencije. Al Rajan je do ubjedljivog trijumfa stigao zahvaljujući golovima Guedeša i Gabrijela Pereire, koji je dva puta zatresao mrežu rivala.

Ekipa srpskog napadača nastavlja sezonu u dobrom ritmu i posle pet odigranih kola nalazi se na vrhu prvenstvene tabele sa 13 bodova. Sada će posebna pažnja biti usmjerena na Mitrovića i njegov povratak u formu nakon duge pauze.

Zašto je Aleksandar Mitrović toliko dugo bio odsutan?

Bilo je u planu da se Mitrović vrati na teren, ali je povreda na treningu bila toliko jaka da su procene bile da će dva do tri mjeseca biti van terena. Krajem jula je kapiten Orlova povredio lijevo koljeno, a tada se oglasio i klub.

"Mitrović trenutno prolazi kroz sveobuhvatan program liječenja i rehabilitacije, pod nadzorom stručnog štaba i medicinskog tima kluba, kako bi se obezbijedio potpun oporavak i što skoriji povratak na teren", navodilo se u saopštenju Al Rajana.

Raspored Al Rajana u oktobru

Aleksandar Mitrović i njego tim nemaju zahtjevan raspored u oktobru. Odigraće još četiri utakmice. Najprije će se sastati sa Al Taunom 14. oktobra, a onda je Stars ligi igrati protiv Al Garafa 16. oktobra i 23. protiv Al Salija. Nekoliko dana kasnije, preciznije 28. oktobra gostovaće Al Nahdu.