Crvena zvezda - Kopenhagen uživo: Albert Rijera sa istih 11 iz Lugana

Pratite uživo uz MONDO meč Crvene zvezde i Kopenhagena u Konferencijskoj ligi.

Crvena zvezda nastavlja takmičenje u Konferencijskoj ligi i sada će na svom stadionu dočekati danski Kopenhagen. Rival koga je zapamtila publika crveno-bijelih iz nekih ranijih godina, sada dolazi na "Marakanu" u drugom kolu ligaške faze najmlađeg UEFA takmičenja.