Crvena zvezda - Kopenhagen uživo: Albert Rijera sa istih 11 iz Lugana

Pratite uživo uz MONDO meč Crvene zvezde i Kopenhagena u Konferencijskoj ligi.
Crvena zvezda nastavlja takmičenje u Konferencijskoj ligi i sada će na svom stadionu dočekati danski Kopenhagen. Rival koga je zapamtila publika crveno-bijelih iz nekih ranijih godina, sada dolazi na "Marakanu" u drugom kolu ligaške faze najmlađeg UEFA takmičenja.
Ima i navijača KopenhagenaIzvor: MONDO/Dušan Ninković
Ko je na klupi?
Crvena zvezda: Radanović, Ivanić, Bađo, Arnautović, Balov, Katai, Veljković, Abu Fani, Kim, Tebo Učena, Čam, Loizu
Kopenhagen: Runarson: Breum.Harild, Makgraf, Elionusi, Lopez, Miri, Madsen, Nasnas, Klem, Dadasom, Nđi, Olsen
Kako stoji Kopenhagen?
Ramaj - Meling, Makgraf, Sorensen, Bežimo - Dilejni, Klem - Suziki,. Robert, Elijonusi - Kornelijus
Sastavi: Zvezda ista kao u Luganu!
Mateus - Gudelj, Gaštarov, Nakajama - Hendel, Krunić, Elšnik, Ristić - Lučić, Kostov - Dijeng
Crvena zvezda čeka prve bodove
Crveno-bijeli su mislili do samog kraja meča sa Luganom da imaju makar bod u rukama, ali im je onda penal presudio. Sada se nada Albert Rijera da će njegovi igrači imati više koncentracije i kvaliteta.
Kako su prošli rivali u prvom kolu?
Crvena zvezda je izgubila od Lugana na gostovanju 3:2, dok je Kopenhagen pobijedio portugalsku Bragu sa 3:0.
Crvena zvezda igra u Evropi!
Od 18:45 na "Marakani" će gostovati Kopenhagen u Konferencijskoj ligi, na meču u kome će Crvena zvezda tražiti svoje prve bodove ove sezone.