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Crvena zvezda - Kopenhagen uživo: Albert Rijera sa istih 11 iz Lugana 0
Crvena zvezda - Kopenhagen uživo livestream prenos Arena sport
Crvena zvezda - Kopenhagen uživo livestream prenos Arena sport
0

Crvena zvezda - Kopenhagen uživo: Albert Rijera sa istih 11 iz Lugana

Pratite uživo uz MONDO meč Crvene zvezde i Kopenhagena u Konferencijskoj ligi.

Crvena zvezda nastavlja takmičenje u Konferencijskoj ligi i sada će na svom stadionu dočekati danski Kopenhagen. Rival koga je zapamtila publika crveno-bijelih iz nekih ranijih godina, sada dolazi na "Marakanu" u drugom kolu ligaške faze najmlađeg UEFA takmičenja.

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
18:22

Ima i navijača Kopenhagena

Izvor: MONDO/Dušan Ninković

17:57

Ko je na klupi?

Crvena zvezda: Radanović, Ivanić, Bađo, Arnautović, Balov, Katai, Veljković, Abu Fani, Kim, Tebo Učena, Čam, Loizu

Kopenhagen: Runarson: Breum.Harild, Makgraf, Elionusi, Lopez, Miri, Madsen, Nasnas, Klem, Dadasom, Nđi, Olsen

17:57

Kako stoji Kopenhagen?

Ramaj - Meling, Makgraf, Sorensen, Bežimo - Dilejni, Klem - Suziki,. Robert, Elijonusi - Kornelijus

17:57

Sastavi: Zvezda ista kao u Luganu!

Mateus - Gudelj, Gaštarov, Nakajama - Hendel, Krunić, Elšnik, Ristić - Lučić, Kostov - Dijeng

17:06

Crvena zvezda čeka prve bodove

Crveno-bijeli su mislili do samog kraja meča sa Luganom da imaju makar bod u rukama, ali im je onda penal presudio. Sada se nada Albert Rijera da će njegovi igrači imati više koncentracije i kvaliteta.

16:47

Kako su prošli rivali u prvom kolu?

Crvena zvezda je izgubila od Lugana na gostovanju 3:2, dok je Kopenhagen pobijedio portugalsku Bragu sa 3:0.

16:47

Crvena zvezda igra u Evropi!

Od 18:45 na "Marakani" će gostovati Kopenhagen u Konferencijskoj ligi, na meču u kome će Crvena zvezda tražiti svoje prve bodove ove sezone.

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