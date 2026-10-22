Borac od dočekuje finski KuPS u drugom kolu Konferencijske lige. Meč pratite uživo na MONDU.
Fudbaleri banjalučkog Borca nastavljaju evropski put duelom protiv ekipe KuPS iz Finske u okviru drugo kola Konferencijske lige.
Crveno-plavi će protiv šampiona Finske pokušati da dođu do prvih bodova u novoj ligaškoj fazi Konferencijske lige za Banjalučane.
Ekipa Vinka Marinovića u prvom kolu poražena je u Atini od Panatinaikosom rezultatom 2:1, dok je KuPS na svom terenu izgubio od Trabzona 4:2.
Utakmicu Borac – KUPS možete da pratite uživo posredstvom TV Arena sport, ali i u tekstualnom prenosu na portalu MONDO, uz fotografije i izvještaje sa lica mjesta.
Ekipe su na zagrijavanju
Pogledajte fotografije sa lica mjesta
UŽIVO, BORAC – KUPS: Poznati sastavi, Deket počinje!
SASTAVI!
BORAC: Jurkas, Cipetić, Majers, Saničanin, Erera, Jojić, Hiroš, Deket, Savić, Roguljić, Juričić
KuPS: Krajdl, Puko, Magas, Lotjonen, Kujasio, Turaj, Eskesen, Alki, Jiri, Engvalm, Parzišek
Finci se plaše Borčevog napada
"Jako sam uzbuđen što sam tu. Uvijek je dobro igrati ovakve utakmice, smatram da smo dobro pripremljeni, tako da je uzbuđenje na nivou", rekao je prvotimac KuPS-a Akseli Puko, te pohvalio napadačku liniju "crveno-plavih":
"Mislim da će nama biti najveći izazov zapravo njihov napad, pošto to je ono što smo gledali, imaju poprilično jak napad, tako da će nam to biti izazov."
Šta je rekao Marinović?
"Igramo pred našim navijačima i moramo biti maksimalno disciplinovni, konkretni i odlučni jer samo tako možemo da pariramo protivniku. Vjerujem u ovu ekipu koja je do sada pokazala dosta svojih kvaliteta i vjerujem da će ekipa dati sve od sebe, boriti se za svaki duel i za svaki pedalj terena, te da ćemo uspjeti ostvariti ono što sam maloprije rekao. Još jednom ću reći da poštujemo KuPS, ali isto tako vjerujemo u sebe i sutra želimo da odigramo jednu snažnu utakmicu te dođemo do pobjede", rekao je trener Borca Vinko Marinović.
Ko sudi?
Arbitri dolaze sa Islanda, a predvodi ih Ivar Ori Kristjanson (1989.). Pomoćnici će mu biti Birkir Sigurdarson i Gilfi Mar Sigurdson, dok je za četvrtog arbitra određen Vilhalmur Torarinson. VAR sudije dolaze iz Danske, a te poslove obavljaće Jakob Kelet i Mads Kristofersen.
Dobro došli!
Dobro došli na tekstualni prenos utakmice drugog kola Konferencijske lige između Borca i ekipe KuPS iz Finske.