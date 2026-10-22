UŽIVO, BORAC – KUPS: Poznati sastavi, Deket počinje!

Borac od dočekuje finski KuPS u drugom kolu Konferencijske lige. Meč pratite uživo na MONDU.

Fudbaleri banjalučkog Borca nastavljaju evropski put duelom protiv ekipe KuPS iz Finske u okviru drugo kola Konferencijske lige.

Crveno-plavi će protiv šampiona Finske pokušati da dođu do prvih bodova u novoj ligaškoj fazi Konferencijske lige za Banjalučane.

Ekipa Vinka Marinovića u prvom kolu poražena je u Atini od Panatinaikosom rezultatom 2:1, dok je KuPS na svom terenu izgubio od Trabzona 4:2.

Utakmicu Borac – KUPS možete da pratite uživo posredstvom TV Arena sport, ali i u tekstualnom prenosu na portalu MONDO, uz fotografije i izvještaje sa lica mjesta.