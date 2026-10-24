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Marinović: Dobre igre nastaviti i u prvenstvu! Ognjenović: Nada umire posljednja!

Marinović: Dobre igre nastaviti i u prvenstvu! Ognjenović: Nada umire posljednja!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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Treneri Borca i Sloge Vinko Marinović i Perica Ognjenović kratko najavili duel u Premijer ligi BIH.

Najava Borac Sloga Vinko Marinović, Perica ognjenović Izvor: FK Borac

Nakon sjajne partije i zaslužene pobjede nad KuPS-om u Konferencijskoj ligi fudbaleri Borca okreću se prvenstvu i u nedjelju će dočekati dobojsku Slogu.

Pred duel na Gradskom stadionu u Banjaluci trener Borca svoja očekivanja kratko su podijelila oba trenera.

"Želimo da nastavimo sa ovim dobrim igrama i u prvenstvu i to nam je sigurno jedan od ciljeva koje imamo pred sobom. tako da ćemo biti sigurno spremni za tu utakmicu i ovim putem bih i pozvao navijače da dođu u što većem broju i da nam daju podršku", rekao je Marinović.

Njegova ekipa pokušaće novom pobjedom za smanji zaostatak za Zrinjskim koji sada iznosi osam bodova, uz napomenu da "plemići" imaju dvije utakmice manje.

Na drugoj strani, Sloga je poslije četiri vezana poraza samo jednu poziciju i samo jedan bod iznad zone ispadanja, s tim da imaju utakmicu manje od pretposljednjeg Radnika, ali i utakmicu više od posljednjeg Veleža koji zaostaje bod za Dobojlijama.

"Očekuje nas naravno jedna od najzahtjevnijih utakmica koje može naš tim da ima u ligi protiv izuzetno dobrog protivnika. Vidjeli ste i juče, odigrali su jednu dobru, perfektnu utakmicu. Tim koji zna šta radi, jednostavno biće teško. Pripremaćemo se na najbolji način, kažem, da iskoristimo njihove slabosti, a da dobre stvari stavimo u prvi plan. Tako da teška utakmica, neće biti lako, ali nada umire posljednja", rekao je Ognjenović.

Borac i Sloga igraju u nedjelju u Banjaluci od 17.30 časova.

Tagovi

Perica Ognjenović Vinko Marinović fudbal FK Borac FK Sloga Doboj

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