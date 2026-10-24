Mančester siti doživio prvi poraz u Premijer ligi: Aston Vila imala dva šuta u gol i slavila

Mančester siti je doživio prvi poraz u Premijer ligi pošto je Aston Vila slavila.

Izvor: Martin Rickett / PA Images / Profimedia

Mančester siti je doživio prvi poraz u Premijer ligi i to u osmom kolu. Aston Vila je slavila u Birmingemu - 2:1. Enco Mareska je "miješao karte" zbog povrede Antoana Semenja i to mu se nije isplatilo ovog puta.

Nikolas Džekson bio je dvostruki strijelac. Pogodio je prvo u šestom minutu na asistenciju Džona Mekgina i sa vođstvom je domaći tim otišao na pauzu. Ali, odmah na startu drugog dela je Erling Holand bio najviši u skoku i izjednačio i to je bio znak da "građani" krenu u napad i da jure tri boda. To se i dešavalo na terenu, a onda su kažnjeni za sebičnost Džeremija Dokua.

Džekson je u 60. minutu pogodio za novo vođstvo poslije užasne reakcije golmana Đanluiđija Donarume. Zanimljivo je da mu je asistent bio Ibrahim Mbaje koji je u igru ušao samo minut ranije, upisao je asistenciju iz prvog kontakta sa loptom.

Još jedan interesantan podatak je da je Aston Vila imala ukupno dva šuta u okvir gola i dala je dva gola. Imala je ukupno 12 dodira sa loptom u kaznenom prostoru rivala i stvorila smo jednu veliku šansu. I to je pokazatelj zašto statistika često nije mjerodavna...