UŽIVO: Borac poveo golom Juričića iz penala, Roguljić udvostručio prednost!

Borac dočekuje Slogu u meču 11. kola Premijer lige BIH.

Nakon trijumfa nad KuPS-om u Konferencijskoj ligi crveno-plavi dočekuju Slogu u okviru Premijer lige BIH.

Banjalučani imaju imperativ pobjede i žele da novom prvenstvenom pobjedom smanje zaostatak za Zrinjskim koji sada iznosi osam bodova, s tim da Mostarci imaju dvije utakmice više.

S druge strane Sloga se nada prekidu crne serije od četiri vezana poraza.

"Nada umire posljednja", rekao je trener Dobojlija Perica Ognjenović u najavi utakmice.

Duel Sloge i Borca počinje od 17.30 časova, a pratite dešavanja uživo na kartici Razvoj događaja.