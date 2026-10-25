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UŽIVO: Borac poveo golom Juričića iz penala, Roguljić udvostručio prednost! 0
uživo PLBIH Borac Sloga prenos
uživo PLBIH Borac Sloga prenos
0

UŽIVO: Borac poveo golom Juričića iz penala, Roguljić udvostručio prednost!

Borac dočekuje Slogu u meču 11. kola Premijer lige BIH.

Nakon trijumfa nad KuPS-om u Konferencijskoj ligi crveno-plavi dočekuju Slogu u okviru Premijer lige BIH.

Banjalučani imaju imperativ pobjede i žele da novom prvenstvenom pobjedom smanje zaostatak za Zrinjskim koji sada iznosi osam bodova, s tim da Mostarci imaju dvije utakmice više.

S druge strane Sloga se nada prekidu crne serije od četiri vezana poraza.

"Nada umire posljednja", rekao je trener Dobojlija Perica Ognjenović u najavi utakmice.

Duel Sloge i Borca počinje od 17.30 časova, a pratite dešavanja uživo na kartici Razvoj događaja.

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
19:18

90' I Roguljić u živi zid!

Sada je slobodan udarac sa desne strane izveo Roguljić, ali i on pogađa živi zid

19:15

87' Korner za Borac

Obećavala je kontra Borca, Deket je proslijedio desno do Roguljića koji je pokušao da ubaci za Roguljića ali je izblokiran

19:09

80' GOOOOL! BORAC - SLOGA 2:0!

Sjajan pogodak Roguljića koji je u međuvremenu ušao u igru. Šutirao je snažno sa 10-ak metara i pogodio donji lijevi ugao Garsijinog gola za vođstvo Borca 2:0

19:06

78' Pokušaj Deketa

Buković je centrirao za Deketa koji glavom šutira direktno u Garsiju

18:57

68' GOOOL! BORAC - SLOGA 1:0

Juričić je pogodio sa bijele tačke, Borac vodi 1:0!

18:56

PENAL ZA BORAC!

Gledao se snimak, djelovalo je da je Koral izbio prvo loptu, na kraju je sudija Josip MArtinović dosudio penal za Borac

18:55

IPAK ĆE SE GLEDATI SNIMAK!

18:54

65' Pao je Milak u šesnaestercu

Tražili su fudbaleri Borca penal nakon duela Korala i Milaka, ali je bek Sloge čisto izbio loptu, nema penala. U međuvremenu je Redžić dobio karton zbog prigovora.

18:49

60' Milanović ulazi u igru

Zamijenio je iskusni Milanović povrijeđenog Čelikovića

18:47

Sreća za Slogu

napucao je Garsija iz neposredne blizine Juričića, ali se lopta vratila njemu. Imao je sreće sada golman Sloge

18:47

Sloga bez Čelikovića

Nakon prekršaja Borca u napadu na travi je ostao Čeliković, a nakon što mu se duže vrijeme ukazivala pomoć napustio je teren i vjerovatno će mrati da bude zamijenjen

18:42

Marinović mijenja "pola tima"

Kukavica, Perić, Savić i Ogrinec su napustili teren, a u igri su Jojić, Juričić, Hiroš i Deket

18:36

46' Vuković još jednom u živi zid

18:33

Počinje drugo poluvrijeme

18:16

Kraj prvog poluvremena - 0:0

18:10

42' Garsija brani

Prekinuo je Borac kontranapad gostiju, a onda krenuo ka golu Sloge, šutirao je Ogrinec, međutim, direktno u Garsiju

18:09

Pritisak Borca

Pokušaj Perića izblokiran je i biće novi korner za Borac

18:01

310' Vuković pogađa živi zid

Vuković je izveo slobodan udarac sa 20 metara i pogodio zid, lopta je završila u korneru, ali ništa od opasnosti ni nakon udarca iz ugla.

17:54

25' Nova šansa za Perića

Uspip je Perić da uđe u šesnaesterac i pored čuvara da šutira, ali odbranio je to Pere Garsija

17:53

24' Loš slobodnjak Perića

Pokušao je Perić iz slobodnog udarca sa nekih 25 metara, ali otišlo je to daleko iznad gola Sloge

17:50

19' Borac dao gol, ali bio je ofsajd!

Poništen je gol Amara Milaka zbog ofsajda. Gledao se snimak u VAR sobi, bilo je očigledno da je riječ o ofsajdu.

17:40
17:40

Pokušava Borac po lijevoj strani

Ubacio je Vuković u šesnaesterac za RIđana, ali lako je to riješila odbrana Sloge

17:36

Bez prilika na startu meča

17:29

Počeo je meč u Banjaluci

17:02

Marinović "promiješao karte"!

Trener Borca Vinko Marinović na današnjem meču pružio je priliku nekolicini igrača koji imaju manju minutažu. Na klupi je ostavio Juričića, Jojića, Ereru, Hiroša, Saničanina. Evo sastava obje ekipe:

BORAC: Jurkas, Rogan, Jakšić, Majers, Riđan, Kukavica, Ogrinec, Milak, Vuković, Perić

SLOGA: Garsija, Čeliković, Čuka, Koral, Molina, Ferni, Fereiroa, Garaj, Jović, Redžić, Šešlak.

16:52

Dobro došli!

Dobro došli na tekstualni prenos utakmice između Borca i Sloge u okviru 11. kola PLBIH.

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