UŽIVO: Borac poveo golom Juričića iz penala, Roguljić udvostručio prednost!

Borac dočekuje Slogu u meču 11. kola Premijer lige BIH.
Nakon trijumfa nad KuPS-om u Konferencijskoj ligi crveno-plavi dočekuju Slogu u okviru Premijer lige BIH.
Banjalučani imaju imperativ pobjede i žele da novom prvenstvenom pobjedom smanje zaostatak za Zrinjskim koji sada iznosi osam bodova, s tim da Mostarci imaju dvije utakmice više.
S druge strane Sloga se nada prekidu crne serije od četiri vezana poraza.
"Nada umire posljednja", rekao je trener Dobojlija Perica Ognjenović u najavi utakmice.
Duel Sloge i Borca počinje od 17.30 časova, a pratite dešavanja uživo na kartici Razvoj događaja.
90' I Roguljić u živi zid!
Sada je slobodan udarac sa desne strane izveo Roguljić, ali i on pogađa živi zid
87' Korner za Borac
Obećavala je kontra Borca, Deket je proslijedio desno do Roguljića koji je pokušao da ubaci za Roguljića ali je izblokiran
80' GOOOOL! BORAC - SLOGA 2:0!
Sjajan pogodak Roguljića koji je u međuvremenu ušao u igru. Šutirao je snažno sa 10-ak metara i pogodio donji lijevi ugao Garsijinog gola za vođstvo Borca 2:0
78' Pokušaj Deketa
Buković je centrirao za Deketa koji glavom šutira direktno u Garsiju
68' GOOOL! BORAC - SLOGA 1:0
Juričić je pogodio sa bijele tačke, Borac vodi 1:0!
PENAL ZA BORAC!
Gledao se snimak, djelovalo je da je Koral izbio prvo loptu, na kraju je sudija Josip MArtinović dosudio penal za Borac
IPAK ĆE SE GLEDATI SNIMAK!
65' Pao je Milak u šesnaestercu
Tražili su fudbaleri Borca penal nakon duela Korala i Milaka, ali je bek Sloge čisto izbio loptu, nema penala. U međuvremenu je Redžić dobio karton zbog prigovora.
60' Milanović ulazi u igru
Zamijenio je iskusni Milanović povrijeđenog Čelikovića
Sreća za Slogu
napucao je Garsija iz neposredne blizine Juričića, ali se lopta vratila njemu. Imao je sreće sada golman Sloge
Sloga bez Čelikovića
Nakon prekršaja Borca u napadu na travi je ostao Čeliković, a nakon što mu se duže vrijeme ukazivala pomoć napustio je teren i vjerovatno će mrati da bude zamijenjen
Marinović mijenja "pola tima"
Kukavica, Perić, Savić i Ogrinec su napustili teren, a u igri su Jojić, Juričić, Hiroš i Deket
46' Vuković još jednom u živi zid
Počinje drugo poluvrijeme
Kraj prvog poluvremena - 0:0
UŽIVO: Borac poveo golom Juričića iz penala, Roguljić udvostručio prednost!
42' Garsija brani
Prekinuo je Borac kontranapad gostiju, a onda krenuo ka golu Sloge, šutirao je Ogrinec, međutim, direktno u Garsiju
Pritisak Borca
Pokušaj Perića izblokiran je i biće novi korner za Borac
310' Vuković pogađa živi zid
Vuković je izveo slobodan udarac sa 20 metara i pogodio zid, lopta je završila u korneru, ali ništa od opasnosti ni nakon udarca iz ugla.
25' Nova šansa za Perića
Uspip je Perić da uđe u šesnaesterac i pored čuvara da šutira, ali odbranio je to Pere Garsija
24' Loš slobodnjak Perića
Pokušao je Perić iz slobodnog udarca sa nekih 25 metara, ali otišlo je to daleko iznad gola Sloge
19' Borac dao gol, ali bio je ofsajd!
Poništen je gol Amara Milaka zbog ofsajda. Gledao se snimak u VAR sobi, bilo je očigledno da je riječ o ofsajdu.
Pokušava Borac po lijevoj strani
Ubacio je Vuković u šesnaesterac za RIđana, ali lako je to riješila odbrana Sloge
Bez prilika na startu meča
Počeo je meč u Banjaluci
Marinović "promiješao karte"!
Trener Borca Vinko Marinović na današnjem meču pružio je priliku nekolicini igrača koji imaju manju minutažu. Na klupi je ostavio Juričića, Jojića, Ereru, Hiroša, Saničanina. Evo sastava obje ekipe:
BORAC: Jurkas, Rogan, Jakšić, Majers, Riđan, Kukavica, Ogrinec, Milak, Vuković, Perić
SLOGA: Garsija, Čeliković, Čuka, Koral, Molina, Ferni, Fereiroa, Garaj, Jović, Redžić, Šešlak.
Dobro došli!
Dobro došli na tekstualni prenos utakmice između Borca i Sloge u okviru 11. kola PLBIH.