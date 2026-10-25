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Spaleti uveo Alajbegovića osam sekundi prije kraja!

Spaleti uveo Alajbegovića osam sekundi prije kraja!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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Reprezentativac BIH Kerim Alajbegović odigrao samo sudijsku nadoknadu utakmice protiv Lećea.

Juventus pobijedio Alejbegović igrao samo sudijsku nadoknadu Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Kerim Alajbegović ponovo dobija šansu u Juventusu ne na kašičicu, već na kapaljku.

Nakon što je jedno vrijeme bio standardan i počinjao kao starter u ekipi Juventusa reprezentativac BIH ponovo je u nemilosti Lučijana Spaletija.

Na meču Lige šampiona protiv Rena (2:2), kada je "Staroj dami" trebao neko da unese dodatnu energiji u ekipu s ciljem da se dođe do pobjede Spaleti je uveo Alajbegovića u posljednjem minutu utakmice, a u nedjelju uveče uradio je isto.

Na gostovanju Lećeu na teren je kročio osam sekundi prije kraja zamijenivši Vestona Mekkenija i potom odigrao samo četiri minuta sudijske nadoknade.

Uprao je Mekeni doveo u vođstvo Juventus, a potom je Daglas Luiz pogodio za konačnih 2:0 i tako je „Stara dama“ još u prvom poluvremenu riješila ovaj duel.

Tagovi

Kerim Alajbegović Juventus Lućano Spaleti

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