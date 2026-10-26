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Ko će osvojiti Zlatnu loptu? Mesijeva posljednja šansa, ali on je autsajder

Ko će osvojiti Zlatnu loptu? Mesijeva posljednja šansa, ali on je autsajder

Autor G.A. Izvor mondo.rs
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Najbolji svjetski fudbaleri su među kandidatima za Zlatnu loptu.

Ko će osvojiti Zlatnu loptu Izvor: Profimedia

Na ceremoniji koju će u Londonu voditi nekadašnji francuski reprezentativac Tjeri Anri i njegova koleginica sa malih ekrana Kejt Skot, ljubitelji fudbala širom svijeta saznaće ko je najbolji na planeti za ovu godinu. U ponedjeljak uveče biće dodijeljena Zlatna lopta!

Mnogo je onih koji su nagradu "pripisali" Hariju Kejnu, dio navijača vjeruje da je ovo posljednja šansa da Lionel Mesi još jednom stigne do trofeja, a tu je i nekoliko fudbalera Barselone i Real Madrida koji će se svakako nalaziti vrlo blizu trofeja.

Anketa

Ko će osvojiti Zlatnu loptu 2026?

  • Rodri

    6.45% (2)

  • Majkl Olise

    0% (0)

  • Lionel Mesi

    19.35% (6)

  • Kilijan Mbape

    9.68% (3)

  • Lamin Jamal

    25.81% (8)

  • Erling Haland

    0% (0)

  • Bruno Fernandeš

    0% (0)

  • Hviča Kvarachelija

    6.45% (2)

  • Hari Kejn

    29.03% (9)

  • Usman Dembele

    3.23% (1)

  • Nijedan od navedenih igrača

    0% (0)

Ko će osvojiti Zlatnu loptu 2026?

Rezultati

Ko su kandidati za Zlatnu loptu?

Spisak fudbalera koji bi mogli da dobiju naprestižnije priznanje i dalje je veoma dug, a tek kako se ceremonija bude približavala postajaće jasnije ko bi mogao da osvoji nagradu. Ipak, već sada je jasno da pojedini momci nemaju nikakve šanse da stignu do Zlatne lopte i da su oni uvršteni tek protokolarno.

Među kandidati su: Džud Belingem, Pau Kubarsi, Mark Kukurelja, Usman Dembele, Luis Dijaz, Bruno Fernandeš, Gabrijel Magaljaeš, Erling Holand, Ašraf Hakimi, Hari Kejn, Hviča Kvarachelija, Sadio Mane, Markinjoš, Lautaro Martinez, Kilijan Mbape, Nuno Mendeš, Lionel Mesi, Žoao Neveš, Majkl Olise, Vilijan Paćo, Hulijan Kvinones, Deklan Rajs, Rodri, Fabijan Ruiz, Vilijam Saliba, Feran Tores, Dajo Upamekano, Vinisijus Žunior, Vitinja, Lamin Jamal.

Ko je do sada osvajao Zlatnu loptu?

Od fudbalera koji su i ove godine kandidovati za nagradu, njih trojica su u prošlosti stizali do priznanja. Rekorder je Lionel Mesi koji je osam puta proglašavan za najboljeg, a uz to ima i pet drugih, odnosno jedno treće mjesto.

U prethodne dvije godine nagradu su osvajali Rodri i Usman Dembele, fudbaleri koje mnogi i sada vide u uskom krugu favorita. Od aktivnih igrača samo su još Karim Benzema, Luka Modrić i Kristijano Ronaldo (pet puta) proglašavani najboljima.

Kada se priča o istoriji, treba pomenuti Mišela Platinija, Johana Krojfa i Marka van Bastena koji su po tri puta dobijali ovo prestižno priznanje, odnosno Franca Bekenbauera, Ronalda, Alfreda di Stefana, Kevina Kigena i Karl-Hajnca Rumenigea koji su po dva puta bili najbolji.

Tagovi

Zlatna lopta fudbal

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