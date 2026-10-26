Djeluje da je FK Partizan izabrao da umjesto Saše Ilića angažuje Aleksandra Stanojevića.
Aleksandar Stanojević trebalo bi da postane novi trener FK Partizan, piše "B92". Stanojević se spominjao kao jedan od trojice kandidata za novog šefa stručnog štaba crno-bijelih nakon ostavke Saše Ilića tokom vikenda, a ukoliko se vijest ispostavi kao tačna, ovo će mu biti čak četvrti mandat u Humskoj.
Ostao je Stanojević nedavno bez posla u turskom Karagumruku, posjeduje veliko iskustvo, dok takođe i diše kao Partizan. Vodio je već klub u tri navrata, prvo od 2010. do 2012. godine, pa od 2020. do 2022. godine, a treći mandat imao je kratko tokom 2024.
Aleksandar Stanojević novi trener FK Partizan!
Stanojević je inače osvojio dvije titule prvaka Srbije s crno-bijelima, i jedan Kup, dok je takođe i posljednji koji je uveo Partizan u Ligu šampiona, a promovisao je takođe na desetine mladih fudbalera, što će mu vjerovatno biti i prvi i osnovni zadatak ukoliko preuzme crno-bele u ovom teškom trenutku velike krize.
Uz njega, kao potencijalni treneri Partizana spominjali su se Žarko Lazetić i Aleksandar Vuković koji, iako su odlični treneri, pak nemaju iskustvo iz Humske kakvo posjeduje Stanojević.
Kriza u FK PartizanIzvor: MN PRESS
Saša Ilić ispao je na korak od Lige konferencija, protiv Hetafea, tako da Partizan ni ove jeseni ne igra Evropu, a situacija je više nego komplikovana i u prvenstvu.
Svom nasljedniku ostavio je jako lošu poziciju, Partizan je tek na 10. mjestu Superlige i nalazi se nadomak opasne zone, a svega 11 osvojenih bodova u 12 kola govore da se radi o jednoj od najvećih kriza u istoriji kluba iz Humske. Zato pametno u Partizanu moraju da odluče - šta dalje?