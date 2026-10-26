logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Real Madrid prekinuo bojkot Zlatne lopte: Da li ovo znači da znamo osvajača?

Real Madrid prekinuo bojkot Zlatne lopte: Da li ovo znači da znamo osvajača?

Autor G.A. Izvor mondo.rs
0

Real Madrid se vraća na dodjelu Zlatne lopte nakon bojkota. Da li će Kilijan Mbape osvojiti prestižnu nagradu večeras?

Real Madrid prekinuo bojkot Zlatne lopte Izvor: Oscar J Barroso / AFP / Profimedia

Večeras se održava dodela nagrade "Zlatna lopta" i na njoj će poslije dvije godine bojkota prisustvovati i Real Madrid, zvanično je najavljeno. Real bojkotuje ovu prestižnu nagradu još od kada je Vinisijus Žunior izgubio u izboru za najboljeg fudbalera svijeta 2024. godine od Rodrija, ali izgleda da je došlo do pomirenja sa "Frans fudbalom", možda i zbog toga što nagrada ide u ruke njegovom igraču?

Sve glasnije se spekuliše da bi Kilijan Mbape večeras mogao da bude proglašen za najboljeg fudbalera planete, baš nakon što je prethodne večeri odveo Real Madrid do pobjede protiv Barselone u "El Klasiku", sa još dva gola.

Da li će Mbape dobiti Zlatnu loptu?

Prošle sezone Kilijan Mbape nije osvojio niti jedan trofej sa Real Madridom ili reprezentacijom Francuske, ali je pak imao zaista sjajnu individualnu sezonu. Postigao je 58 golova na 68 utakmica, bio je prvi strijelac La Lige i Lige šampiona, dok je zatim dao i deset golova na Svjetskom prvenstvu i osvojio je Zlatku kopačku. Na kraju, nije osvojio ni medalju sa Francuskom koja je prvo od Španije izgubila u polufinalu, pa od Engleske za treće mjesto.

Ko još može do Zlatne lopte?

Ovoga puta nema ubjedljivog favorita kao što je to bio slučaj u nekim prethodnim izdanjima, tako da su uz Mbapea najviše priča o Laminu Jamalu - šampionu sa Barselonom i reprezentacijom Španije - kao i Hariju Kejnu koji je imao nevjerovatnu sezonu sa Bajernom, dok je sa Engleskom uzeo bronzu.

Nominovani su još i Erling Holanda, Usman Dembele, Džud Belingem, Vinisijus, Rodri i mnogi drugi, a ko je dobio nagradu ćemo saznati večeras u Londonu, gdje se prvi put održava ovaj izbor.

Tagovi

Real Madrid Zlatna lopta

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC