Barbarez pozvao Deketa u reprezentaciju BIH!

Selektor BIH saopštio spisak za utakmicu protiv Švedske i Rumunije, na njemu je mladi 17-godišnji napadač Borca!

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Reprezentacija BiH anstaviće takmičenje u Ligi nacija utakmicom protiv Švedske 14. novembra, a tri dana kasnije dočekaće Rumuniju Zenici.

Selektor BIH Sergej Barbarez saopštio je spisak igrača na koje računa za ove mečeve, a na njemu se našao i mladi talentovani napadač banjalučkog Borca Matej Deket.

Osim Deketa, u selekciji BIH je i još jedan Borčev tinejdžer, Mladen Jurkas.

Barbarez je napravio nekoliko promjena, pa u odnosu na prošli sastav osim Edina Džeke koji se povukao nema još Kenana Busuladžića, Nikole Vasilja, Ajdina Hasića, Naila Omerovića i Luke Đurića, a između ostalih vraćen je Dženis Burnić.

Golmani: Martin Zlomislić, Salko Hamzić, Mladen Jurkas

Odbrana: Sead Kolašinac, Amar Dedić, Nihad Mujakić, Arjan Malić, Tarik Muharemović , Nikola Katić, Stjepan Radeljić, Dennis Hadžikadunić , Zinedin Smajlović

Vezni red: Ivan Bašić, Armin Gigović, Ivan Šunjić, Benjamin Tahirović, Dženis Burnić, Amar Memić, Kerim Alajbegović, Esmir Bajraktarević, Ermin Mahmić

Napad: Jovo Lukić, Haris Tabaković, Ermedin Demirović, Samed Baždar, Matej Deket.