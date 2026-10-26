Barbarez pozvao Deketa u reprezentaciju BIH!

Selektor BIH saopštio spisak za utakmicu protiv Švedske i Rumunije, na njemu je mladi 17-godišnji napadač Borca!
Reprezentacija BiH anstaviće takmičenje u Ligi nacija utakmicom protiv Švedske 14. novembra, a tri dana kasnije dočekaće Rumuniju Zenici.
Selektor BIH Sergej Barbarez saopštio je spisak igrača na koje računa za ove mečeve, a na njemu se našao i mladi talentovani napadač banjalučkog Borca Matej Deket.
Osim Deketa, u selekciji BIH je i još jedan Borčev tinejdžer, Mladen Jurkas.
Barbarez je napravio nekoliko promjena, pa u odnosu na prošli sastav osim Edina Džeke koji se povukao nema još Kenana Busuladžića, Nikole Vasilja, Ajdina Hasića, Naila Omerovića i Luke Đurića, a između ostalih vraćen je Dženis Burnić.
Golmani: Martin Zlomislić, Salko Hamzić, Mladen Jurkas
Odbrana: Sead Kolašinac, Amar Dedić, Nihad Mujakić, Arjan Malić, Tarik Muharemović , Nikola Katić, Stjepan Radeljić, Dennis Hadžikadunić , Zinedin Smajlović
Vezni red: Ivan Bašić, Armin Gigović, Ivan Šunjić, Benjamin Tahirović, Dženis Burnić, Amar Memić, Kerim Alajbegović, Esmir Bajraktarević, Ermin Mahmić
Napad: Jovo Lukić, Haris Tabaković, Ermedin Demirović, Samed Baždar, Matej Deket.
Selektor „A“ reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez objavio je spisak od 26 igrača za novembarske utakmice UEFA Lige nacija protiv Švedske i Rumunije.Naši reprezentativci će 14. novembra gostovati Švedskoj u Solni, dok će tri dana kasnije u Zenici dočekati Rumuniju. https://t.co/gYb64a4Rsf— NFS BIH (@NFSBiH)October 26, 2026