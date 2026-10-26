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Aleksandar Stanojević se obratio navijačima: Postao je trener Partizana 4. put u karijeri

Aleksandar Stanojević se obratio navijačima: Postao je trener Partizana 4. put u karijeri

Autor G.A. Izvor mondo.rs
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Oglasio se novi trener Partizana, Aleksandar Stanojević.

Aleksandar Stanojević se obratio nakon preuzimanja Partizana Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ

Novi trener Partizana je Aleksandar Stanojević, kojem počinje četvrti mandat na klupi crno-bijelih. Na konferenciji tokom koje ga je Radosav Petrović predstavio kao novog šefa stručnog štaba, Stanojević je govorio o tome kako je stigao u Humsku.

Priznao je Stanojević da mu je bilo potpuno neočekivano da se vrati na klupu Partizana u ovom trenutku, ali se prihvatio posla jer se nakon telefonskog poziva u njemu probudio osjećaj koji mu je nedostajao.

"Čudno mi je, iznenađujuće, da sada sjedim pred vama ovdje. Prije dva dana me je neko kontaktirao, pitali su me kakva je situacija, stvarno nisam nijednog trenutka razmišljao, niti pomislio da dođe do toga. Nerealno je da poslije toliko puta budem ovdje. Imao sam neke planove, radio na tome. Dobio sam telefonski poziv, sedeo sa svojim asistentima. Kada je stigao poziv odavdje, bio je čudan osjećaj u meni. Zamolio me je direktor da dođem na razgovor, samo da popričamo. Pričali smo", počeo je novi trener crno-bijelih.

Stanojević je otkrio da se vrlo brzo i lako dogovorio sa klubom, koji ga je kontaktirao nakon što je postalo jasno da Saša ilić napušta klupu. novi trener Partizana pustio je da "prenoći", pa donio krupnu odluku.

"Da ne patetišem sad ovdje. Partizan zove, mijenjaju se planovi. Ovde sam u teškoj rezultatskoj situaciji, želim da uradim sve što je do mene da izađemo iz krize rezultata, Partizan je iznad svih poznanstava, iznad svih spoljašnjih stvari. Prihvatio sam poziv, to se desilo juče uveče. Ovog jutra sam ustao, mirne glave se dogovorio sa ljudima iz kluba. Znam situaciju, ambijent, okolnosti, nema prilagođavanja. Imamo utakmicu za dva dana", rekao je Stanojević.

Tagovi

Aleksandar Stanojević FK Partizan

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