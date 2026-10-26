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Aleksandar Stanojević: "Neću zvati Sašu Ilića, znam koja je to muka"

Aleksandar Stanojević: "Neću zvati Sašu Ilića, znam koja je to muka"

Autor G.A. Izvor mondo.rs
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Novi trener Partizana Aleksandar Stanojević objasnio je zašto nije kontaktirao Sašu Ilića prije dolaska u Humsku.

Stanojević objasnio zašto nije zvao Sašu ilića Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

FK Partizan odlučio je da za novog trenera angažuje Aleksandra Stanojevića, kome će ovo biti četvrti mandat u Humskoj. Prvi je bio najuspešniji, drugi nešto manje, treći je bio loš, a vidjećemo šta u četvrtom donosi Partizanu - posebno kada se zna da se vraća u trenutku najveće krize za crno-bijele.

Pokušao je Saša Ilić da novom energijom izvuče Partizan iz problema, i nije uspeo, a Stanojević ga najbolje razumije i kaže da zbog toga što zna da mu je teško sve palo - neće ni pričati sa njim, dok mu se ne vrati osmijeh na lice.

"Kad sam odlazio iz kluba nisam komunicirao ni sa kim, znam kakva je to muka. To je teška muka. Njemu je mnogo teško. Ne bih ništa da ga pitam sada, znamo se dugo, ne bih ga zvao. I ja ću se isključiti da se ovih mjesec dana koncentrišem na posao i neću biti dostupan", rekao je Saša Stanojević.

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Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ

"Razgovarao sam sa Ilićem, njemu je najteže, da se ne vraćamo unazad. Kada smo pričali o potencijalnom novom treneru, kada sam mu rekao za Stanojevića, odmah je rekao da je to pravo rješenje i da sigurno može da preokrene situaciju. Na kraju krajeva, sva trojica smo to prošli", rekao je sportski direktor Partizana i zamolio za podršku navijača.

"Htio bih da se zahvalim navijačima na ovoj iracionalnoj ljubavi koju smo imali za sada, izgubili smo četiri kod kuće, ali smo isprećani uz podršku. Sada nam je ta podrška još potrebnija. Zbog Saleta, situacije na tabeli, siguran sam da ćemo je imati".

Četvrti put u Partizanu

Ostao je Stanojević nedavno bez posla u turskom Karagumruku, poseduje veliko iskustvo, dok takođe i diše kao Partizan. Vodio je već klub u tri navrata, prvo od 2010. do 2012. godine, pa od 2020. do 2022. godine, a treći mandat imao je kratko tokom 2024.

Stanojević je inače osvojio dvije titule prvaka Srbije s crno-belima, i jedan Kup, dok je takođe i posljednji koji je uveo Partizan u Ligu šampiona, a promovisao je takođe na desetine mladih fudbalera, što će mu verovatno biti i prvi i osnovni zadatak ukoliko preuzme crno-bijele u ovom teškom trenutku velike krize.

Tagovi

Aleksandar Stanojević FK Partizan Saša Ilić

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