Nenad Lalatović demantuje da ima simpatiju i poručuje i javno bivšoj djevojci da je sam. "Danas me je zvala bivša iz Batajnice"

Izvor: @meridiansportrs/X

Trener Novog Pazara Nenad Lalatović (48) obratio se javno svojoj bivšoj devojci iz Batajnice i uvjerava je da nema djevojku. Rekao je da ga je zvala nakon Lalatovićeve izjave poslije pobjede protiv Radničkog iz Niša da ima simpatiju i da joj posvećuje taj uspjeh.

"Pišu svašta o meni, da Nenad Lalatović ima simpatiju. Ovdje kažem da nemam simpatiju, danas me zvala bivša djevojka, kuka i plače mučena, ova iz Batajnice, da joj ne spominjem ime. Ne plaši se ženska glavo, skočiće ti pritisak, nemam nikoga, sam sam. Sam i dalje. Volio bih sad da imam, jer znam da kad nađem ljubav svog života biću trener Mančester junajteda. Tad će mi biti mirna glava. Tako da nemoj da plačeš ženo, nemam nikoga, ni simpatiju nemam. Sam sam kao ker", kazao je Lalatović.

Trener Pazara tako je odbacio priče o svojoj simpatiji, kojoj je posvetio pobjedu protiv Radničkog u prošlom kolu.

"Sad kao da nisam ni bio trener Zvezde"

Vidi opis "Ženska glavo ne plaši se, sam sam kao ker": Lalatovića zvala bivša kad je čula za simpatiju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mladjan Ivanovic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Mladjan Ivanovic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Mladjan Ivanovic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Mladjan Ivanovic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Mladjan Ivanovic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 5 5 / 5

Lalatović je uneo karakterističnu energiju u svlačionicu Pazara i objasnio je igračima zašto je bitno da pobjeđuju u Kupu Srbije.

"Ja sam danas to pričao na sastanku sa igračima: kad hoćeš da te kupe u Saudijskoj Arabiji, oni kupuju tamo trofej koji vide, a tamo je veliki novac. Tako da je naša želja da dostignemo što je dalje moguće, ali moramo biti oprezni: prošle godine je ispalo šest superligaša od šest drugoligaša. Zašto? I to sam danas pričao baš igračima".

Podsjetio se vremena kada je vodio Zvezdu u sezoni 2014/15

"Igrač mora da shvati - ja sam, sjećam se, kad sam bio trener Crvene zvezde, tada sam se pitao, a to je bilo ono vrijeme, pa sada ispada da ustvari ja nikad nisam ni bio trener Crvene zvezde, tada nije bilo vode, struje, hrane, nije to ni bitno... Dakle, i onda sam govorio sebi: kako je moguće da, na primjer, mi pobijedimo Javor, kad si favorit. Zašto to pričam? Moraš da uđeš isto sa energijom i željom kakvu ima i onaj tvoj protivnik. Voždovac je sutra moćan, jak, jer su oni trenutno drugoligaši, a Voždovac zaslužuje da bude prvoligaš".

"Gledali su me kao budalu i ludaka"

Izvor: MN PRESS

Evocirao je Lalatović uspomene na svoj uspjeh karijere sa Vojvodinom, sa kojom je osvojio Kup na Čairu 2020. godine.

"Ja uvijek maštam o tome... Mene su gledali kao budalu i kao ludaka kada sam pričao da ću osvojiti trofej. Isto te sezone, one me gledaju kad sam govorio: 'Ja ću da osvojim.' Ali ja to moram tako da pričam, ja tako i sebe hranim, i energija moja je da budem pobjednik. Ako ja kažem: "Ma neću nikad da ga osvojim, neću, ne mogu da ga pobijedim, on je bolji od mene", neću nikad ništa uspjeti, ni uraditi u životu, i nikad neću do tog nekog cilja zacrtanog doći".

"Koji bre Jane? Otkud on ovdje u Pazaru?"

Izvor: Mladjan Ivanovic / MN Press

Lalatović je pričao na konferenciji kraj Dimitrija Jankovića (20), zadnjeg veznog Novog Pazara i Partizanovog đaka koji je ove sezone u Pazaru na pozajmici.

"Evo, Janeta sam gledao kada sam bio trener Vojvodine. Igrao je u Partizanu i dopao mi se. Ne mogu da se sjetim gdje sam otišao poslije Vojvodine, ali sam pitao klub - 'Ko je ovaj mali, doveo bih ga da mi bude bonus'. I sad kad sam došao ovdje u Pazar nisam znao da je i on tu. Pričaju mi za njega, a ja ih pitam: 'Koji bre? Od kada je on tu?!'. A, tada nije bio ni na klupi, ni u 22. Bilo mi je krivo, ali smo se dogovorili da ne bude da je sada neko privilegovan. I sad je u prošloj utakmici ušao i odigrao fenomenalno, stvarno talentovan mladi igrač koji zaslužuje da bude u Pazaru. Njegov problem je ovde to što imamo najboljeg veznog igrača u ligi, Adema Ljajića"

Novi Pazar gostovaće Voždovcu u sredu 28. oktobra od 16.30 časova u osmini finala Kupa Srbije.