KUP BIH: Rutinska pobjeda Zrinjskog u Laktašima

"Plemići" rutinski savladali Laktaše u šesnaestina finala.

Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

Fudbaleri Zrinjskog počeli su odbranu trofeja Kupa BIH pobjedom 3:1 protiv Laktaša u šesnaestini finala.

„Plemići“ su rutinski obavili posao i plasirali se u osminu finala iako je Simon Rožma odmorio dobar dio ekipe, prije svega najbolje strijelce, Nemanju Bilbiju i Antonija Ilića.

Uprkos tome Zrinjski je u potpunosti dominirao i sve riješio u prvih 20 minuta.

Nakon što je Arapović pogodio u 13. minutu poslije centaršuta sa desne strane, nedugo zatim zabio je i Vidović i meč je praktično bio odlučen.

Ako je i bilo dilema, one su nestale u 58. minutu kada je Lagumdžija ubacio loptu u mrežu bukvalno sa gol-linije, nakon što je Grbić šutirao, a lopta se odbila ispred lončara koji nije baš najbolje reagovao.

Uspjeli su Laktaši da smanje na 3:1 preko Burazora koji je pogodio lijepim udarcem sa 20 metara.

Neizvjesnosti ipak nije bilo, Zrinjski je bio bliži četvrtom pogotku nego Laktaši novom pogotku.