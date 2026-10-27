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KUP BIH: Rutinska pobjeda Zrinjskog u Laktašima

KUP BIH: Rutinska pobjeda Zrinjskog u Laktašima

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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"Plemići" rutinski savladali Laktaše u šesnaestina finala.

HŠK Zrinjski Mostar Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

Fudbaleri Zrinjskog počeli su odbranu trofeja Kupa BIH pobjedom 3:1 protiv Laktaša u šesnaestini finala.

„Plemići“ su rutinski obavili posao i plasirali se u osminu finala iako je Simon Rožma odmorio dobar dio ekipe, prije svega najbolje strijelce, Nemanju Bilbiju i Antonija Ilića.

Uprkos tome Zrinjski je u potpunosti dominirao i sve riješio u prvih 20 minuta.

Nakon što je Arapović pogodio u 13. minutu poslije centaršuta sa desne strane, nedugo zatim zabio je i Vidović i meč je praktično bio odlučen.
Ako je i bilo dilema, one su nestale u 58. minutu kada je Lagumdžija ubacio loptu u mrežu bukvalno sa gol-linije, nakon što je Grbić šutirao, a lopta se odbila ispred lončara koji nije baš najbolje reagovao.

Uspjeli su Laktaši da smanje na 3:1 preko Burazora koji je pogodio lijepim udarcem sa 20 metara.

Neizvjesnosti ipak nije bilo, Zrinjski je bio bliži četvrtom pogotku nego Laktaši novom pogotku.

Tagovi

Kup BiH FK Laktaši HŠK Zrinjski

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