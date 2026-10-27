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Lacio ponovo na vrhu! Promašili dva penala, a zabili šest golova Sasuolu!

Lacio ponovo na vrhu! Promašili dva penala, a zabili šest golova Sasuolu!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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Nemanja Matić i Vasilije Adžić sa klupe gledali katastrofalno izdanje svoje ekipe protiv Lacija koji se nije zaustavljao ni kada je promašivao penale.

lacio Izvor: Luca Diliberto/IPA Sport / IPA / Profimedia

Alberto Akvilani odlučio je u utorak uveče da Nemanju Matića ostavi na klupi protiv Lacija, pa i Vasilija Adžića, a to se pokazalo kao katastrofalna odluka trenera Sasuola.

Srbin i Crnogorac sa klupe su gledali katastrofalno izdanje svog tima i poraz 6:2 koji je trebao biti još ubjedljiviji!

Svega 74 sekunde trebale su ekipi Đenara Gatuza da stigne do vođstva na Mapei stadionu preko Keneta Tejlora. Iako je Sasuolo brzo izjednačio nije mogao da parira „nebeskoplavima“ koji su u razmaku od tri minute zabili dva gola zahvaljujući Isaksenu i Zakanjiju i već u 16. minutu bilo je 3:1 za Rimljane.

Kada je strijelac pogotka za domaće Torsvedt dobio crveni bilo je jasno kuda ide ovaj meč, ali niko se nije nadao da ćemo vidjeti čak osam golova, od toga još dva do poluvremena.

Smanjio je Sasuolo preko Espozita, ali Matija Zakanji je u nadoknadi prvog dijela povisio na 4:2 i jasno dao do znanja da Lacio ne odustaje od liderske pozicije na tabeli Serije A.

U nastavku smo vidjeli dva pogotka Tijanija Noslina za konačnih 6:2, a trebali smo da vidimo još dva pogotka, međutim, Zakanji i Fratezi su pormašili po jedanaesterac.

Neće im to mnogo zamjeriti navijači Lacija, koji i dalje svoj tim gledaju na samom vrhu tabele, Rimljani imaju 25 bodova, odnosno tri više od Intera koji tek treba da odigra svoj meč devetog kola.

Tagovi

Lacio Serija A

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