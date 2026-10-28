Velika bruka Vojvodine: Trećeligaš je izbacio iz Kupa Srbije

Vojvodina je eliminisana iz Kupa Srbije porazom od trećeligaša Slovena iz Rume, što je veliki šok za klub i navijače.

Izvor: Tomislav Djurovic/© MN press, all rights reserved

FK Vojvodina, dvostruki uzastopni finalista Kupa Srbije, eliminisana je već u šesnaestini finala masovnijeg domaćeg takmičenja. Neozbiljno je Vojvodina odigrala današnji meč i vidjelo se da igrači Marka Savića nisu motivisani kao u Superligi, tako da je to iskoristio Sloven iz Rume i slavio je 1:0.

Jedini pogodak na meču postigao je Gajinov u 29. minutu, a uprkos tome što je Vojvodina u nastavku meča pritiskala protivnika i išla je ka izjednačenju, nije uspjela da postigne pogodak za makar penale.

Tako je trećeligaš iz Srema eliminisao jednog od favorita u Kupu Srbije, pa je Vojvodina tek treći put od osamostaljenja ispala od ekipe iz niže lige. Posljednji put to je bilo 2008/09, kada je Hajduk sa Liona bio boli od novosadske "stare dame", što je do danas bilo jedno od većih iznenađenja.

Inače, Vojvodina je igrala u vrlo jakom sastavu danas, što će tek iznervirati Savića: Gočmanac - Nikolić, Suč, Crnomarković, Sukačev - Petrović, Kokanović, Zukić - Ranđelović, Mitrović, Mulahusejnović.

Dodajmo i to da je u današnjim utakmicama Grafičar bio bolji od IMT-a, TSC je izbacio Smederevo, OFK Beograd je bio bolji do Vršca, dok još čekamo rezultate sa mečeva Jedinstvo Kruševac - Javor i Teleoptik - Mladost Lučani. Podsetimo, večeras od 19 časova gledamo i meč Crvene zvezde i Jedinstva sa Uba.