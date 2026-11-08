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Boka juniors "ukrala" titulu: Potpuni šok na dva stadiona, uslijedio je potpuni muk

Boka juniors "ukrala" titulu: Potpuni šok na dva stadiona, uslijedio je potpuni muk

Autor G.A. Izvor mondo.rs
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Boka juinors je osvojila titulu golom u nadoknadi i to u momentima dok su u Rosariju slavili trofej koji im na kraju nije pripao.

Rosario slabvio prije vremena Boka juniors osvojila titulu Izvor: Printscreen/X/Televisao Argentina

Potpuna ludnica u Argentini, za jedne potpuni šok, za druge neviđeno slavlje. Upravo su kroz to prošli fudbaleri i navijači Rosario Centrala sa jedne, odnosno igrači i pristalice Boke juniors sa druge strane. Sve se promijenilo u razmaku od samo nekoliko minuta.

Dva tima su se borila za titulu i Boka je prije utakmice protiv Defense i husticije imala 60 bodova, dok je Rosario central imao 59 poena. Oba meča počela su u isto vrijeme u 21.30 časova po našem vremenu. Rosario je završio meč nešto ranije i rutinski je savladao tim Estudijantes Rio Kvarta sa 2:0 i krenulo je veliko slavlje i na terenu i na tribinama.

U tim momentima na meču Boke nije bilo golova i samo se čekao posljednji sudijski zvižduk. Svi su uveliko slavili u Rosariju i čekao se samo kraj. Međutim, tada je uslijedio šok. Boka je u 96. minutu dala gol za pobjedu i titulu i postigao je Ener Valensija, iskusni napadač je pogodio u 37. godini za pravo čudo.

A, da stvari budu još gore za navijače Rosarija, kamere su sve to snimale. Vide se snimci velikog slavlja, uspjeha, osvojene titule. Svi ti snovi su bili raspršeni u razmaku od nekoliko minuta. Kamere su posebno snimile jednog gospodina sa šeširom koji je na slušalicama čuo da je Boka dala gol i da je titula izgubljena, što u prvi mah nisu znali ostali ljudi na stadionu. Ni igrači, ni navijači...

Veliko slavlje Boke

Boka je tako "ukrala" titulu i to 75. u istoriji. Ima 36 titula šampiona lige, 17 nacionalnih kupova i 22 međunarodne titule. Ukupno ima tri više od River Plate, najvećeg rivala.

Heroj čuvenog argentinskog tima je Ener Valensija koji je u igru ušao u 76. minutu kada je zamijenio Leandra Paredesa. Sve karte je trener Rodolfo Aruabarena bacio na napad i to mu se na kraju isplatilo.

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Boka juniors fudbal

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