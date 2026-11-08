Boka juniors "ukrala" titulu: Potpuni šok na dva stadiona, uslijedio je potpuni muk

Boka juinors je osvojila titulu golom u nadoknadi i to u momentima dok su u Rosariju slavili trofej koji im na kraju nije pripao.

Izvor: Printscreen/X/Televisao Argentina

Potpuna ludnica u Argentini, za jedne potpuni šok, za druge neviđeno slavlje. Upravo su kroz to prošli fudbaleri i navijači Rosario Centrala sa jedne, odnosno igrači i pristalice Boke juniors sa druge strane. Sve se promijenilo u razmaku od samo nekoliko minuta.

Dva tima su se borila za titulu i Boka je prije utakmice protiv Defense i husticije imala 60 bodova, dok je Rosario central imao 59 poena. Oba meča počela su u isto vrijeme u 21.30 časova po našem vremenu. Rosario je završio meč nešto ranije i rutinski je savladao tim Estudijantes Rio Kvarta sa 2:0 i krenulo je veliko slavlje i na terenu i na tribinama.

ALGO HISTÓRICO: Jogadores e torcedores do Rosário Central comemoram título inexistente da Liga Argentina por desinformação!O que aconteceu: a partida do Rosário Central acabou e, naquele momento, o clube era campeão. O Rosario venceu e o Boca, concorrente direto na tabela, empatava em 0 a 0. Mas, aos 50 minutos do 2º tempo, o Boca Juniors fez 1 a 0 contra o Defensa y Justicia e voltava a passar a frente na classificação por um ponto. Os jogadores do Rosário VIRAM esse gol. Mas algo estranho aconteceu no estádio, provavelmente gritos errôneos em parte da torcida, que levaram todos a acreditar que o gol do Boca tinha sido anulado ou que o Defensa empatou o jogo na sequência. Por isso, a comemoração de jogadores e torcedores do RosárioO problema é que o gol não foi anulado e o Boca foi campeão. https://t.co/VX5pznXmXp — Televisão Argentina (@tvargentina_)November 8, 2026

U tim momentima na meču Boke nije bilo golova i samo se čekao posljednji sudijski zvižduk. Svi su uveliko slavili u Rosariju i čekao se samo kraj. Međutim, tada je uslijedio šok. Boka je u 96. minutu dala gol za pobjedu i titulu i postigao je Ener Valensija, iskusni napadač je pogodio u 37. godini za pravo čudo.

A, da stvari budu još gore za navijače Rosarija, kamere su sve to snimale. Vide se snimci velikog slavlja, uspjeha, osvojene titule. Svi ti snovi su bili raspršeni u razmaku od nekoliko minuta. Kamere su posebno snimile jednog gospodina sa šeširom koji je na slušalicama čuo da je Boka dala gol i da je titula izgubljena, što u prvi mah nisu znali ostali ljudi na stadionu. Ni igrači, ni navijači...

Veliko slavlje Boke

Boka je tako "ukrala" titulu i to 75. u istoriji. Ima 36 titula šampiona lige, 17 nacionalnih kupova i 22 međunarodne titule. Ukupno ima tri više od River Plate, najvećeg rivala.

Heroj čuvenog argentinskog tima je Ener Valensija koji je u igru ušao u 76. minutu kada je zamijenio Leandra Paredesa. Sve karte je trener Rodolfo Aruabarena bacio na napad i to mu se na kraju isplatilo.