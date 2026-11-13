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Kakva drama u Podgorici: Crna Gora golom u 91. minutu izborila plasman u viši rang

Kakva drama u Podgorici: Crna Gora golom u 91. minutu izborila plasman u viši rang

Autor G.A. Izvor mondo.rs
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Fudbalska reprezentacija Crne Gore osvojila je prvo mjesto u grupi C Lige nacija, plasiravši se u B diviziju sa 13 bodova.

Crna Gora u B diviziji Lige nacija Izvor: Romans Koksarov / Zuma Press / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Crne Gore plasirala se u B diviziju Lige nacija kolo prije kraja grupne faze, pošto je u Podgorici savladala Letoniju rezultatom 2:1. Domaćini su tako obezbijedili prvo mjesto u grupi C sa 13 bodova, pet više od drugoplasiranog Kipra, koji je ranije odigrao neriješeno sa Jermenijom. Crna Gora je iskoristila kiks direktnog konkurenta i tako već sada osigurala promociju u viši rang.

Meč protiv Letonije donio je veliku dramu. Kapiten Stefan Savić je u 57. minutu dobio drugi žuti, odnosno crveni, pa je domaćin do kraja igrao sa desetoricom. Ipak, Nikola Krstović je u 70. minutu, poslije kornera i centaršuta, glavom doneo prednost Crnoj Gori, ali je Melniks samo dva minuta kasnije izjednačio. Kada je djelovalo da će odluka o plasmanu biti odložena, debitant Aleksa Maraš je u prvom minutu nadoknade zatresao mrežu i donio pobjedu svom timu.

Crna Gora je tako, uprkos isključenju, pritisku i neizvjesnoj završnici, stigla do velikog uspjeha i povratka u B diviziju Lige nacija. Gol Maraša izazvao je veliko slavlje na stadionu pod Goricom, a ekipa selektora Mirka Vučinića može rasterećeno da dočeka posljednje kolo, pošto je prvo mjesto već osigurala.

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Liga nacija

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