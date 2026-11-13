Otkazana sjednica FSS u zadnji čas: UEFA i FIFA preuzimaju srpski fudbal

Fudbalski savez Srbije otkazao je sjednicu, a FIFA i UEFA preuzimaju upravljanje do proljećnih izbora. Saznajte više o situaciji.

Izvor: MONDO/Dušan Ninković

Fudbalski savez Srbije oglasio se jutros, na dan utakmice Srbije i Nemačke, saopštenjem u kome se navodi da je sednica Skupštine koja je bila zakazana za 14. novembar otkazana, odnosno da ipak neće biti produžetka mandata aktuelnom rukovodstvu kako se to spekulisalo.

Umjesto toga, FIFA i UEFA, odnosno njihov supervizor preuzimaju upravljanje Fudbalskim savezom Srbije sve do narednih izbora koji bi trebalo da budu održani na proljeće. Saopštenje prenosimo u cijelosti:

"U ponedjeljak, 9. novembra generalnim sekretarima FIFA i UEFA, upućen je dopis od strane generalnog sekretara Fudbalskog saveza Srbije sa molbom da se FIFA i UEFA uključe u rješavanje upravljačke krize u Fudbalskom savezu Srbije, do koje je došlo kada u propisanom roku nije bilo podnesenih kandidatura za predsjednika i članove Izvršnog odbora odnosno za ostale statutarne organe koji se biraju na Konstitutivnoj sednici Skupštine Saveza, a koja je prethodno bila zakazana za 14. novembar. Samo dva dana kasnije, 11. novembra, u Beograd je došla delegacija FIFA i UEFA eksperata za statutarno-pravna pitanja i krizne situacije koja je obavila razgovore sa predstavnicima ključnih činioca u domaćoj fudbalskoj zajednici".

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"U četvrtak 12. novembra u kasnim popodnevnim satima u Fudbalski savez Srbije (FSS) stigao je dopis koji su zajedno potpisali generalni sekretar FIFA i generalni sekretar UEFA u kom konstatuju da nisu ispunjeni uslovi za održavanje sjednice Skupštine u navedenom terminu i da je istu potrebno otkazati".

"U tom smislu, obavještavamo vas da se sjednica Skupštine zakazana za 14. novembar, usljed navedenih razloga, neće održati. Nadalje, u istom pismu generalni sekretari FIFA i UEFA najavili su da će u veoma kratkom roku poslati još jedan dopis sa daljim tumačenjima i koracima koje je neophodno sprovesti u cilju prevazilaženja trenutne situacije. Fudbalski savez Srbije će javnost blagovremeno obavještavati o svim daljim koracima", zaključuje se.

Svi predsjednici FSS-a

Fudbalski savez Srbije imao je ukupno četvoricu predsednika od osamostaljenja Srbije, odnosno od 2006. godine, dok su dvojica bili privremeno na toj funkciji: