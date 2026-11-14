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Ronaldinjo objavio snimak: "Neki će reći da je vještačka inteligencija"

Ronaldinjo objavio snimak: "Neki će reći da je vještačka inteligencija"

Autor Nemanja Stanojčić
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Ronaldinjo se vraća na teren i debitovaće u italijanskoj trećoj ligi.

Ronaldinjo počinje utakmicu za Ravenu Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Ronaldinjo se vraća na teren prvi put poslije više od 10 gdoina. Iako ima 46 godina, zaigraće u italijanskoj trećoj ligi (Serija C) i debitovaće za Ravenu protiv Forlija. Meč se igra u nedjelju (17.30 časova) i karata više nema.

Tim povodom objavio je i snimak na društvenim mrežama na kom je pokazao da je majstor sa loptom i da se to ne zaboravlja. "Neki će reći da je vještačka inteligencija, ali sam ja zaista na Ravena areni", napisao je Ronaldinjo.

Trener Ravene Andrea Mandorlini je potvrdio da će Brazilac da bude u startnoj postavi i da će naknadno donijeti odluku o tome koliku će minutažu da ima.

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Ronaldinjo

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