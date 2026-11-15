Vučinić: "Ništa ljepše nego voditi svoju zemlju, hvala Dejanu Savićeviću"

Mirko Vučinić sa Crnom Gorom napravio istorijski uspeh - osvajanje Divizije C Lige nacija i plasman u baraž za EURO 2028

Izvor: Radio-televizija Crne Gore

Selektor Crne Gore Mirko Vučinić (43) blistao je od zadovoljstva poslije još jedne pobjede u Ligi nacija - protiv Kipra u gostima (4:1). Tim uspjehom, njegov tim je ukrasio dva velika rezultata - plasman u baraž za Evropsko prvenstvo 2028. i prolaz u B diviziju Lige nacija.

"Osjećam se srećno, zadovoljno, ispunjeno. Težili smo ovome, nismo širili glasine da idemo da budemo prvi, već smo to uspjeli tiho, pričom između nas. Sada se još više čuje u Crnoj Gori ovaj rezultat", kazao je Vučinić.

Legendarni centarfor preuzeo je Crnu Goru 2025. i prošle jeseni počeo debakl protiv Farskih Ostrva. Tražio je tada da se sa svojim timom okrene velikom radu i taj rad je donio rezultate.

"Što potencirate samo njih dvojicu?"

Izvor: Gints Ivuskans / Alamy / Profimedia

Vučinić u svom timu ima asove poput legendarnog Stevana Jovetića i raspucanog centarfora Nikole Krstovića, ali ne želi da nikoga ističe pojedinačno - pa ni takve lidere.

"Jovetić je imao problem kroz čitavo okupljanje, ušao je i dao nam 45 minuta kvalitetnih, momci koji su ušli kvalitetno su ga odmijenili. Žao mi je što potencirate samo dvojicu, a ne ostalih 24-25 igrača. Mi ne zavisimo ni od koga, već od grupe - grupe igrača, momaka koji su fantastični. I iskoristio bih ovu priliku da se zahvalim svima, od prvog do posljednjeg"

"Nema ništa ljepše, hvala Dejanu Savićeviću"

Koliko je lično zadovoljan?

"Ma, ja sam srećan samim tim što sam dio ovoga. Jednostavno, biti selektor svoje zemlje je nešto najljepše što može da se desi treneru. Meni se desilo u mojim vrlo mladim godinama. Zahvalio bih se i Dejanu Savićeviću, predsedniku koji me je postavio tu i ukazao mi povjerenje. Naravno, hvala i mojim igračima, jer bez njih ništa od ovoga ne bi bilo moguće"

Koliko je ovaj tim pun pobjedničkog mentaliteta?

"Poslije poraza od Farskih Ostrva insistirao sam samo na jednom - da zavrnemo rukave i da radimo. Momci su prihvatili, pognuli glavu i radili svakog dana sve jače, na kraju se taj rad isplatio"