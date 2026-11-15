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Hrvatska u drami pobijedila i za Srbiju: Sada je potpuno jasno šta treba "orlovima" u Grčkoj

Hrvatska u drami pobijedila i za Srbiju: Sada je potpuno jasno šta treba "orlovima" u Grčkoj

Autor G.A. Izvor mondo.rs
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Hrvatska tijesno pobijedila odavno otpisanu Češku, Srbiji je sada potrebno da ne izgubi sa više od tri razlike.

Hrvatska pobijedila Češku Srbija ne smije tri razlike da izgubi Izvor: EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

Reprezentacija Srbije čula je dobre vijesti pred gostovanje Grčkoj u ponedeljak od 20.45 časova. Direktni rivali u borbi za opstanak u "A" diviziji, Turska i Češka, doživjeli su poraze u nedelju uveče i završili učešće bez izjednog osvojenog boda.

Češka je u Osijeku izgubila od Hrvatske 1:2, golom defanzivca AEK-a iz Atine Lovra Majera u 87. minutu, u utakmici u kojoj su "Vatreni" poveli golom Ivana Perišića u 2. minutu, pa propuštali šanse da mnogo ranije "zatvore" duel. Srećom po njih, a i po Srbiju, gol Adama Hložeka za 1:1 u Osijeku nije bio dovoljan za bod Čeha.



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I Francuzi odigrali za Srbiju

Istovremeno, Francuska je kod kuće pobijedila Tursku 2:1 i autogolom Emirhana Topčua i golom Elija Žuniora Krupija ostavila goste na začelju tabele, bez ijednog boda.

Pogledajte tabelu te grupe:



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Šta ovi rezultati znače Srbiji?

S obzirom na to da Češka i Turska imaju najlošiju gol-razliku i na to da će u niži rang ("B" diviziju) direktno dvije najlošije ekipe, na Srbiji je sada zadatak da u Grčkoj bar ne doživi još jedan debakl.

Srbiji je potrebno da ne izgubi, a ako izgubi - da to ne bue razlikom većom od ri razlike. Ako se to dogodi, izvjesno će igrati u baražu za ostanak u eliti i velike su šanse da joj tamo rival bude Bosna i Hercegovina.



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