Ostoja Mijailović je spreman da kupi Čukarički. Prema riječima Vladimira Matijaševića sve je spremno, čeka se samo da se potpišu papiri.

Izvor: MN PRESS

Ostoja Mijailović kupuje Čukarički, otkrio je gostujući u podkastu "2x45" Mocart sporta Vladimir Matijašević. Prvi čovjek sportskog sektora kluba sa Banovog brda otkrio je da će on otkupiti deonice kluba od Dragana Obradovića. Navodno će njegova kompanija OMR Group preuzeti vlasništvo nad klubom. Posao još nije gotov, ali je blizu ostvarenja.

"Došlo je do toga da je blizu. Ako već hoćete odgovor u ’glavu’, dobićete ga u ’glavu’. Ako sve bude u redu, Ostoja Mijailović će u decembru preuzeti FK Čukarički od Dragana Obradovića. To sad sve advokati rade", rekao je Vladimir Matijašević.

Naveo je Vladimir Matijašević da su glasine da je Dragan Obradović već ranije prodao dio akcija lažne i da je za sada on u stopostotnom vlasništvu kluba.

"U razgovoru koji smo vodili prije tri dana Ostoja je tražio da ostanu svi ljudi, da možda i ja budem u nekom budućem procentu, ako budem htio da ostanem. Prvo bi trebalo da završe Ostoja i Obradović, ali gro stvari je završeno. Sve je provjereno. Papiri su čisti. Tako da očekujem, ako sve bude u redu, početkom decembra ili sredinom narednog mjeseca, da Mijailović uđe u klub", rekao je on.

Lazar Marković u fotelju?

Druga glasina o kojoj je pričao je ta da je Lazar Marković već u januaru spreman da prekine igračku karijeru i da preuzme neku funkciju u klubu.

"Najviše bih volio da sutra uzme neko, a da ja malo odmorim, da uzmem godišnji odmor i da odem da odmorim. Sutra bih to potpisao. Lazar je divan dečko, ali i dalje igra. A ne vidim mnogo sportskih direktora u Srbiji, ne računajući Slavka Perovića, Marka Jovanovića, Darko Gašić se zadržao u Surdulici. Ne računam Zvezdu i Partizan. Bojan Šaranov radi ozbiljan posao posljednjih godinu dana i nadam se da će biti još bolji, iz prostog razloga što volim da ima više opcija. Ne moram više da budem sportski direktor, mogu potpredsjednik za sportska pitanja. Čak sam predlagao, ako sutra dođe Ostoja u klub: ’Daj da dovedemo sportskog direktora, ja ću pomagati, da neko radi", rekao je Matijašević.