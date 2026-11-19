Navijači u Sloveniji su ubjedljivo izglasali Srbiju kao najbolju opciju za rivala u baražu za popunu Lige A Lige nacija.

Izvor: MN PRESS

Srbija čeka žrijeb za baraž za ostanak u Ligi A Lige Nacija, a mogući rival je između ostalog i Slovenija. Slovenci dolaze iz Lige B i uz Bosnu i Hercegovinu, Sloveniju, Mađarsku i Republiku Irsku mogući su rivali Srbije. Žrijeb se održava u 12 časova u Nionu, prvi mečevi se igraju između 25. i 27. marta, a revnaši između 28. i 30. marta 2027. godine.

A Slovenci priželjkuju da igraju sa Srbijom! Uz "orlove" mogući rivali Slvoenije su Danska, Vels i Hrvatska, a čitaoci slovenačkog portala "Siol" su jasno stavili do znanja koga žele na žrijebu.

Njih čak 54,8 odsto zabralo je kao idealnog rivala na žrijebu Hrvatsku. Na drugom mjestu je Vels sa 37 odsto, a apsolutno ne žele Slovenci da igraju sa Hrvatskom za koju je glasalo 5,9 odsto i još manje sa Danskom koja je dobila tek 2,2 odsto glasova.

Kako je igrala Srbija, a kako Slovenija?

Srbija svi znamo kako je igrala, upisala je četa Veljka Paunovića svih šest poraza u grupi sa Holandijom, Njemačkom i Grčkom. Sa druge strane Slovenci su završili na drugom mjestu grupe B sa 11 bodova iz šest utakmica. Pobedili su jednom Škotsku i dva puta Makedoniju, remizirali su sa Škotima i Švajcarcima i jedino ih je Švajcarska na svom terenu savladala 2:1.