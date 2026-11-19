Arsen Venger predložio je novo pravilo o ofsajdu koje bi moglo promijeniti fudbal, ali testiranja pokazuju da nije donijelo očekivane rezultate.

Izvor: Marc Schueler / imago sportfotodienst / Profimedia / Twitter/ Football_Tweet/ Screenshot

Već nekoliko godina unazad slavni francuski trener Arsen Venger pokušava da promijeni pravilo o ofsajdu, tako da je osmislio novo koje bi trebalo da doprinese većoj atraktivnosti. Testira se u Premijer ligi Kanade i vidjeli smo da su već "padali" neki golovi po Vengerovom pravilu, međutim od toga se polako odustaje.

Prema pisanju britanskog "Tajmsa", veliki projekat Arsena Vengera je propao. FIFA ne razmatra da ga predloži u zvanična pravila, odnosno Međunarodni fudbalska asocijacija (IFAB) ga neće usvojiti.

Šta je Vengerovo pravilo?

Prema Vengerovom prijedlogu, fudbaler ne bi bio u ofsajdu sve dok se bilo koji dio tijela kojim se može postići gol nalazi u ravnini s pretposljednjim igračem protivnika. Istovremeno, pravilo se naziva i "daylight ofside".

"To u praksi znači da bi napadač u trenutku dodavanja lopte smio biti većim dijelom tijela ispred zamišljene linije ofsajda. Time bi imao znatno kraći put do gola od odbrambenog fudbalera, a da sudija pritom ne označi nedozvoljenu poziciju", navodi se u ovom kontroverznom pravilu koje mnoge već sada zbunjuje.

Cilj ovakve odluke bilo bi sprečavanje "milimetarskih ofsajda" kakve viđamo posebno od uvođenja VAR tehnologije, a ujedno bismo vidjeli više golova i to bi trebalo da bude atraktivnije za fudbalske navijače. Samo one nove, podrazumijeva se.

Zašto pravilo nije prošlo?

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Prema rezultatima testiranja koje prenosi "Tajms", broj dosuđenih ofsajda smanjen je za čak 54 odsto. Ipak, na 108 analiziranih utakmica postignuto je samo 13 golova koji prema dosadašnjim pravilima ne bi bili priznati.

"Još veći problem predstavlja promjena načina igre. Ekipe su se prilagodile novom pravilu tako što su defanzivne linije pomjerile između jednog i tri metra bliže sopstvenom golu. Umjesto očekivanog podsticanja napadačkog fudbala, promjena je tako dovela do opreznijeg pristupa u odbrani. Izvori upoznati sa raspravama unutar IFAB-a tvrde da među članovima preovladava mišljenje da Vengerov prijedlog ne donosi željeno unapređenje fudbalske igre", navodi se.

Presudio mu i "poluautomatski" ofsajd

Izvor: Printsceen/Arena sport

Dodatni razlog za oprez predstavlja sve šira primjena poluautomatske tehnologije za određivanje ofsajda, koja već omogućava znatno brže donošenje odluka. Zbog toga među fudbalskim zvaničnicima postoji sve manje interesovanja za radikalnu promjenu postojećeg pravila. Tako je sada reakcija VAR sobe mnogo brža i nema drame kao kada se ovo pravilo pojavilo.