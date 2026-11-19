Predsednik Partizana Ostoja Mijailović, spreman je da za Čukarički izdvoji 20 miliona evra, sa planovima za razvoj kluba.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Vijest da će predsjednik Partizana Ostoja Mijailović kupiti Fudbalski klub Čukarički sad je dobila i nastavak. Poznato je koliko je rođeni Čačanin spreman da izdvoji za popularnu Čuku. Prema posljednjim informacijama Mijailović će klub platiti 20 miliona evra.

Kako javlja Kurir, za kupovinu superligaša Mijailović će izdvojiti 20 miliona evra. Navodno, vrijednost Brđana je 20 puta veća u odnosu na pre 15 godina kad ga je vlasnik Dragan Obradović kupio. U vrijeme kad je Obradović pazario srpski klub sa Čukarice za njega je morao da izdvoji 100.000 evra, a Mijailović će morati da ode korak dalje.

Čukarički je u najvišem srpskom rangu od sezone 2007/08, uz povremene izlete u Prvu ligu Srbije. Ovaj tim je uspio da igra i kvalifikacije za Ligu Evrope, a najveći uspjeh tima iz Beograda bio je u sezoni 2023/24, kad je ekipa sa Banovog Brda igrala grupnu fazu Lige konferencija, ali nije imala mnogo šansi u grupi u kojoj su bili Ferencvaroš, Fiorentina i Genk.

Šta će Ostoja Mijailović uraditi u Čukaričkom?

Predsjednik Partizana ima planove za razvoj Čukaričkog. Ideja je da od tima sa Banovog Brda napravi evropskog učesnika koji će redovno igrati takmičenja na "starom kontinentu". Ipak, za to će biti potrebni i dobri rezultati u domaćem takmičenju, pa će Čukarički morati da bude u samom vrhu Superlige.

Ono što bi još trebalo riješiti u Čukaričkom jeste pitanje stadiona. Klub sa Čukarice ima skromno zdanje na kojem igra, sa dvije tribine, ali je popularna Čuka na svom terenu redovno bilježila velike rezultate, bez obzira na okruženje. Isti medij navodi da predsjednik Partizana ima želju da riješi problem Čukaričkog, pa bi uskoro trebalo da to bude jedna od prvih investicija.

Ostoja uskoro na Banovom Brdu

Prvi čovjek sportskog sektora kluba sa Banovog Brda Vladimir Matijašević otkrio je da će Mijailović otkupiti dionice kluba od Dragana Obradovića. Navodno će njegova kompanija OMR Group preuzeti vlasništvo nad klubom. Posao još nije gotov, ali je blizu ostvarenja.

"Došlo je do toga da je blizu. Ako već hoćete odgovor u 'glavu', dobićete ga u 'glavu'. Ako sve bude u redu, Ostoja Mijailović će u decembru preuzeti FK Čukarički od Dragana Obradovića. To sad sve advokati rade", rekao je Vladimir Matijašević.