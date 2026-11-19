Fudbalska reprezentacija Srbije saznaće u petak ko će biti njen rival u baražu za opstanak u 'A' diviziji Lige nacija.

Izvor: PSG Originals

Fudbalska reprezentacija Srbije saznaće u petak u podne ko će joj biti rival u baražu za opstanak u "A" diviziju Lige nacija, a ono što je realna opcija je da gledamo "komšijski derbi". Srbija će na žrijebu najvjerovatnije dobiti Sloveniju ili Bosnu i Hercegovinu, dok su opcije takođe Republika Irska i Mađarska.

Interesantno, Bosna i Hercegovina osim Srbije može da dobije i Hrvatsku, kao i Dansku ili Vels, a čini se da ipak navijaju da to bude neka od država s kojom su nekada bili u zajednici.

Šta je rekao Safet Sušić?

"Bilo bi dobro da izbjegnemo reprezentacije iz bivše Jugoslavije. Generalno se mi ovdje svi dobro poznajemo, pa je moje mišljenje da bi bilo dobro izbjeći ih. Najbolje bi bilo da sve naše selekcije prođu dalje, ali nažalost ne mogu", rekao je legendarni Safet Sušić za "Klix.ba".

"Šanse našoj reprezentaciji protiv Hrvatske su realne. Oni su malo slabiji nego što su to bili prije dvije ili tri godine. Luka Modrić je na kraju karijere. Dao je toliko toga za Hrvatsku i verovatno više nije isti igrač kakav je bio ranije", dodao je.

Osvrnuo se i na Srbiju koju, kako kaže, slabije poznaje: "Srbiju ne poznajem dovoljno, ali i protiv nje i protiv Hrvatske BiH ima realne šanse, jer sad imamo mladu reprezentaciju. Barbarez je protiv Rumunije neke igrače ostavio na klupi. Protiv svake od tih reprezentacija imamo dobre šanse da slavimo", dodao je nekadašnji reprezentativac Jugoslavije, kao i selektor "zmajeva" koji je ekipu odveo na Mundijal 2014.