RADONJIĆ OTKRIO KAD SE VAJT VRAĆA I HOĆE LI BITI POJAČANJA: Analiziramo situaciju, ovakve stvari se ne dešavaju često!

POČELO JE!

Trener Dejan Radonjić obratio se okupljenim novinarima i za početak je pričao o putu u Grčku koji je otkazan.

"Ja bih prvo rekao da smo od samoga starta imali određene probleme što se tiče tih povreda koje su se desile ranije. Nadali smo se da će to brzo da prođe i očekivali da ćemo imati mogućnost da možemo te pripreme da uradimo kako smo želli, To je koliko toliko bilo moguće do turnira u Minhenu, kad su se ti problemi pre turnira povećali, što nas je navelo na razmišlanje da bi odlazak u Grrčku doneo mnogo problema koji su i sada jako veliki za nas. Trudimo se da funkcionišemo i da prevazišđemo situaciju. Čekamo da povratkom igrača pokušamo da uradimo nešto do početka prvenstva i Evrolige i da budemo spremni za te prve izazove. Definitivno da nećemo biti kompletni u prvom meču protiv Splita. Tačnije, bićemo bez dosta igrača. Nadam se da to neće da se oseti u rezultatskom smislu."