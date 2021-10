Zvezda opet zaustavljena u Laktašima: Igokea vodila +22, crveno-bijeli se vratili, ali su "igosi" odbili ključni napad!

Igokea nije izbacila loptu na vreme, ali ni Zvezda ne pogađa. Fauliran Radanov, on pogađa dva puta, a onda zakucava posle zakucava!

Faul i bacanja za Voltersa, on pogađa jedno, a onda poeni Ilića. Gubi loptu Luka Mitrović. Antabija Voler promašuje, a onda Kalinić pogađa pod faulom! Daje trojku i pogađa dodatno bacnaje.

Faul Simonovića i Zvezda je izašla iz bonusa. Prodor Radanova i prolazi, +11 ima Igokea. Mitrović do Simonovića, a Radanov ga blokira. Tehnička za Radonjića!

Volters gubi loptu, ali Antabija Voler promašuje trojku, Sada Voler pogađa i opet je dvocifrena prednost Igokee. Nikola Ivanović je fauliran i on pogađa oba penala.

Jošilo sa poludistance, sam kao duh i pogađa ovoga puta. Kuzmiću lopta izmiče iz ruke, a onda Starks promašuje trojku. Sada prolazi pas do Kuzmića koji zakucava.

Faul nad Kuzmićem ispod koša, a onda je Holinsu izbijena lopta. Radanov dodaje do Starksa koji postiže trojku! Ivanović promašuje trojku!

Dolazi pas do Mitrovića ispod koša, ali ništa od ove akcije. Tanasković ne pogađa trojku, a onda faul Robinsona. Lazareviću lopta beži u aut.

Radanov do Đorđevića i sada centar Igokee prodorom dolazi do poena. Izbijena lopta Mitroviću i za Igokeu je. Tanasković promašuje ambiciozno zakucavanje, a onda Zvezda gubi loptu i Robinson u kontri promašuje. Faul Simonovića potom.

Dalibor Ilić pravi faul u napadu nad Markom Simonovićem. Faul Radanova nad Kalinićem, a onda Dobrić promašuje trojku. Ipak Zvezda dolazi do lopte i Kalinić daje jako teške poene.

19 : 05

4. minut: Pogađa Igokea redom!

Dva loša napada sa obe strane, a onda otvorena trojka za Jošila i on proimašuje sve. Ipak lopta dolazi do Taja Volera i on daje trojku!

Ivanović promašuje sa poludistance, a onda Starks pogađa sa poludistance. Zaboravljen Ostin Holins i lako poentira ispod koša, Dobra odbrana Zvezde, Holins krade loptu.