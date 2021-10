Kalinić blistao, Zvezda srušila Žalgiris: Još jedna RATNIČKA pobjeda crveno-bijelih u Evroligi!

Crveno-bijeli savladali Žalgiris u trećem kolu Evrolige, prvom pred domaćom publikom ove sezone.

Izvor: MN PRESS

Vratila se Crvena zvezda u beogradsku "Arenu" posle 19 mjeseci i pobijedila! Rovovska bitka, velika borba i na kraju veliki trijumf za srpski tim.

U prvom meču pred domaćim navijačima u Evroligi je pobijedila Žalgiris - 73:61 (13:14, 16:13, 17:15, 27:19).

Vratili su se crveno-bijeli u najveću dvoranu prvi put od marta 2020. godine. Navijači su ih dočekali ovacijama, aplauzima i sve to zajedno je stvorilo savršenu koheziju za veliki trijumf protiv tima koji ih je najčešće mučio i izlazio kao pobjednik. Ujedno je ovo bio prvi meč za Jurija Zdovca na klupi gostiju i poraz.

Kao što su i najavljivali i jedni i drugi, viđena je prava ratnička utakmica. Teško su i jedni i drugi dolazili do poena, granitne odbrane, prava borba za svaki poen. Dovoljno je to bilo i vidjeti po rezultatu na poluvremenu gdje srpski tim imao minimalnu prednost (29:27).

Sve se promijenilo u drugom poluvremenu. Ekipu je pokrenuo nevjerovatni Nikola Kalinić. Dao je pet poena u nizu i donio prednost. Da nije bilo nekih grešaka u završnici bilo bi to i veće vođstvo pred posljednji kvartal (46:42). Tamo se drama nastavila, gosti su putem šuta za tri pokušali da ostanu u igri i to ih je držalo do 36. minuta. Tada je Zvezda "zategla" odbranu (60:58).

Luka Mitrović i Ognjen Dobrić su bili sigurni sa penala, a Kalinić je onda stavio tačku. Trojka Holinsa je potom došla kao šlag na tortu. Veliki trijumf!

Sada ekipu čeka put u Moskvu i meč sa CSKA u petak (19.00h).

ZVEZDA: Lazarević 2, Volters 11 (7as, 6sk), Uskoković, Davidovac 7, Mitrović 12 (7sk), Lazić, Kalinić 15 (5sk), Dobrić 13, Holins 5, Simonović 3, Ivanović 3, Kuzmić 2 (4sk)

ŽALGIRIS: Blaževič 4, Lekavičijus 11, Nibo 14 (10sk), Mudiej, Kalnijetis 2, Jankunas, Lukosijunas, Milaknis, Strelnijeks 6 (5sk), Kavano 8, Gifaj 11, Ulanovas 5