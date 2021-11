PEŠIĆA PITALI ZA SPISAK, ON REKAO - I MENE TO ZANIMA! Pričao o kapitenu, dogovoru sa ABA i otkrio: Ne igraju najbolji!

"Ja ću svaki predlog analizirati i prihvatam sve. Uopšte mi to ne smeta, čak me možda neko podseti na nekoga koga sam zaboravio", iskren je Pešić.

"Formiran je stručni štab i medicinski, mi već radimo. Ako nikad ne znaš sa kim možeš da igraš, ali uvek možeš da se spremaš za ono što te očekuje, A imena ćete dobiti sutra", dodao je on.

"Sutra naveče kada budemo imali trening imaćemo čistiju sliku. Recimo Novak i Ristić su sinoć igrali meč u Malagi, jer treba doći do Beograda, jer nema direktnih aviona. Konalčan neki spisak koji bih voleo da ima, a nemam, možda ni sutra uveče imali situaciju", naglasio je Pešić.

"Pravo da vam kažem sada nemam ništa u planu, osim što imam u planu da posle pres konferencije idem u hotel i da vidim ko je došao, a ko nije. Da vidimo da se organizujemo. Znam ja šta vas zanima, ali i mene to više zanima nego vas", dodao je selektor.

"Rekao mi je da on hoće da igra za reprezentaciju, da je spreman dok god ja računam za njega. Ipak stvari se menjaju iz dana u dan, tako da ćemo tek sutra uveče kad vi dođete na trening u "Pioiniru" imaćemo čistiju situaciju ko će nastupiti sa Letonijom", dodao je Pešić,

Postoji želja igrača i klubova da oni odmah posle mečeva dođu u reprezentaciju. E sad videćemo da li ima smisla da Micić i Petrušev posle jedne teške utakmice sa Fenerbahčeom dođu. Videćemo kakva je situacija. Bili smo u poseti Teodosiću, on je kapiten reprezentacije. Hteo sam da ga ispoštujem da vidim njegove planove, ambicije", dodao je on, pa nastavio:

Reprezentacija je najvažnija stvar. Svi smo za Srbiju, Italiju, Španiju, Nemačku, ali kada treba nešto sa svoje strane da se uradi, onda se ne može. To nije samo kod nas, svuda je tako", dodaje Kari.

"Mi smo imali razgovore sa ABA ligom i oni su rekli da će se sve utakmice igrati u petak i subotu i da momci makar jedan dan imaju neku regeneraciju i da mogu i da stignu u reprezentaciju. Naravno, to se nije desilo, već se sutra igra ABA liga.

11 : 19

Niko ne da igrače!

"Sve igrače koje smo zvali svi su to prihvatili kao izazov. Nažalost imamo sada jednu situaciju koja je takva da je prošlo vreme kada su klubovi zvali mene, dosađivali mi i lobirali da igrači igraju u reprezentaciju. Čak ni agenti ne zovu, niko nije zvao da kaže: SLušaj Kari, ti ovog igrača ne znaš, ali probaj da ga vidiš, dobar je", ističe Pešić.

"Ko jedino želi da igra za reperzentaciju to sam ja, savez i igrači. Ali oni ne odlučuju, igrači ne odlučuju. Tu ima i objektivnih razloga, Obavili smo razgovor sa svim našim kandidatima koji su u EL. Ono što treba razjasniti je da EL igra 25. i 26. novembra. To što Evroliga još uvek nije promenila svoj kalendar to je jedna stavr. Ali vi imate situaciju da ni nacionalne lige neće da menjaju kalendar i da omoguće reprezentacijama da igraju", dodao je selektor.